El 'Pezoas' gana el Trofeo Gadis

El J80 Pezoas, con Nicolás Álvarez y Francisco Varela y perteneciente al Club Marítimo de Redes, se proclamó ayer en aguas de la bahía coruñesa vencedor del Trofeo Gadis de Navegantes Solitarios y A2, una prueba que organizó el Real Club Náutico de La Coruña dentro de la Semana Abanca. En categoría de solitarios venció el First 211 O Raposo, con Jaime Carreras como único tripulante y con bandera del Real Club Náutico de La Coruña. La categoría de 420 con la Lexus Breogán Cup en juego, no pudo celebrar prueba alguna por la falta de viento en la bahía herculina, por lo que hoy domingo tendrá su segunda jornada a partir de las once de la mañana.

La jornada en A Coruña gozó de una buena temperatura y fue soleada en muchos momentos, pero faltaba lo que es imprescindible para celebrar regatas a vela: el viento. Al filo de las dos y media de la tarde la flota de cruceros, con un viento del nordeste de cinco nudos, logró partir rumbo al puerto exterior de Ferrol. Pero no llegaron muy lejos. En la zona sur de la ría herculina el viento, además de ser muy débil, era demasiado inestable. Los jueces se las vieron y desearon para intentar montar un trazado olímpico razonable, pero fue imposible hasta que cerca de las seis de la tarde la clase 420 recibía la noticia de la anulación de las mangas previstas, quedando todo a expensas de lo que suceda en la jornada de mañana, en la que pueden completar hasta tres mangas para hacer una buena competición. Será la oportunidad del coruñés Toni Ripoll, que junto con su compañero Jacobo García, con el que ya gano el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa sub 17 de la categoría, para triunfar en casa ya que son los grandes favoritos para hacerse con el triunfo.

Por su parte, los cruceros tuvieron algo más de suerte, no exentos de un montón de problemas. Tantos que los jueces de este campo de regatas optaron por acortar la regata en su ecuador ya muy cerca de Ferrol, para dar validez a la prueba. Estos fueron los resultados definitivos, siendo el vencedor absoluto de la categoría de dos tripulantes el Pezoas del Club Marítimo de Redes.