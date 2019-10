Sergio García: "Tenemos que salir como caballos desbocados"

Dicen que se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y a Sergio García la del domingo pasado del Leyma frente al Lleida en el inicio de la LEB Oro, después de analizarla "jugada a jugada", le ha servido para sentar las bases de lo que tienen que hacer en su visita al Guipuzkoa de esta tarde (17.00 horas). El entrenador lo tiene claro. Intensidad desde el minuto uno. "Tenemos que salir como caballos desbocados", dice. "Entramos al partido a verlas venir y no tenemos esa calidad de otros equipos que pueden permitirse el lujo remontar", analiza el técnico vasco.

Y es que delante tendrán los naranjas uno de los favoritos que además llega herido tras haber perdido también en la primera jornada. García valora la plantilla rival. "Tienen dos bases como Uriz, que es un clásico y domina los ritmos de los partidos; y Timmer, que para mí va a ser una de las sensaciones de la liga, es un anotador espectacular", comienza y también alaba a Dee, Sollazzo, Rozitis y Murphy, pero también la calidad que le dan las rotaciones con la entrada de jugadores locales que dan fortaleza al equipo.

En cambio, el primer encuentro de los coruñeses dejó un poco las cosas al revés porque los que teóricamente están llamados a ser los líderes, como Jeff Xavier, Mike di Nunno, Mirza Bulic y Filip Djuran, no estuvieron a la altura, aunque lo positivo fue el paso adelante de otros como Sean Smith o Abdou Thiam, teóricamente todavía en fase de adaptación pero que ya empezaron a dejar sus primeros destellos.

De ese partido de la semana pasada contra el Lleida el Leyma quiere pasar página. "Nos sorprendió negativamente nuestra puesta en escena", reconoce el entrenador naranja. "No sé si fueron nervios, bloqueo, exceso de querer gustar... pero al final nos salió todo mal", añade. Así que empieza por lo básico: "Ahora mismo la mayor de mis preocupaciones es entrar en el partido con máxima intensidad porque si no se acaba en cinco minuto y no nos lo podemos permitir". El técnico también incide en demostrar "la capacidad física" tanto en las acciones ofensivas como en las defensivas. En un partido especial en el que vuelve a su casa „García es de San Sebastián„, el Leyma todavía no podrá contar con su último refuerzo, el pívot Perris Blackwell.