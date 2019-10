Dani Ceballos: "Acerté saliendo del Madrid"

El centrocampista de la selección española Dani Ceballos dejó claro que sabía "de la importancia" de esta temporada y que por eso cree que ha "acertado" saliendo cedido del Madrid rumbo al Arsenal para buscar los minutos que le permitan ir a la Eurocopa 2020 y no repetir la mala experiencia de no optar al Mundial de Rusia, aunque no olvida tampoco que con "tanta competencia" en el combinado nacional no puede bajar su nivel.

"Sabía de la importancia de este año y dar el paso al Arsenal ha sido muy importante en mi carrera. Ya anteriormente estar sin minutos hizo que me perdiese un Mundial y este es un año muy importante para mí con el objetivo de llegar a la Eurocopa", señaló Ceballos ayer.

Por ello, no le da "pena" no haber seguido este año en el Madrid, pese a que la plaga de lesiones le podría haber dado más oportunidades. "El Real Madrid está bastante bien y yo sé mi objetivo de este año. En mi cabeza la idea era jugar y disfrutar, y en el Arsenal estoy demostrando poco a poco mi mejor nivel. He acertado, estoy en la selección y no es por no jugar", advirtió.

"No me pongo a pensar en el después y si me voy a quedar o irme del Madrid", prosiguió el andaluz, que ve como "hipótesis" el que no continuase Zinédine Zidane, un entrenador que no le ha dado demasiadas oportunidades. "Mi objetivo es trabajar para seguir haciendo las cosas bien. Todavía me quedan ocho meses por delante en un club al que sólo puedo dar las gracias por la confianza que ha depositado en mí", recalcó el andaluz.

"Lo más importante es que estoy poco a poco dando el nivel de juego", indicó el internacional, feliz de volver a contar para un Robert Moreno que "ha dejado bien claro que en esta selección nadie es indiscutible". "Hay tanta competencia que jugadores de grandísimo nivel se han quedado fuera y está claro que en cuanto baje o no juegue va a ser difícil que sea seleccionado", declaró.

Para el jugador del Arsenal, el objetivo del equipo es la Eurocopa del año que viene y para ello no considera un impedimento que el seleccionador esté "probando bastantes jugadores".