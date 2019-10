Machín asume el mando del Espanyol: "Hay tiempo para arreglarlo"

El nuevo entrenador del Espanyol, Pablo Machín, aseguró en su presentación que quiere mejorar y crecer de la mano de su nuevo equipo y, con trabajo e implicación, subsanar la mala situación.

"Me considero un entrenador con margen de crecimiento y mejora y estoy deseando hacerlo juntos con el Espanyol, que me puede ayudar. Para mí, desde casa, uno de los equipos más atractivos era el Espanyol y no me lo pensé", aseguró. Con esta convicción, e ilusión, llega Machín a un Espanyol al que quiere hacer despegar con lo que ya tiene. "Espero que el bajón haya sido ya el que ha sufrido el equipo hasta ahora. Hay tiempo para enderezar esta situación y confío en los mimbres que tengo para conseguirlo".

"Hay tiempo pero partimos con un hándicap; que el equipo va penúltimo. Soy una persona del día a día, realista, tenemos que intentar levantar la moral del grupo", apunta.