"Ver mi nombre junto a leyendas del deporte me pone la piel de gallina", asegura el campeón

Marc Márquez, recién llegado a España tras conquistar el octavo Mundial, aseguró que intenta "apartar la mirada" de todos los comentarios sobre su histórica carrera, ya que solo quiere "vivir el presente", pero reconoció que se le pone "la piel de gallina" cuando ve que la gente pone su nombre a la altura de "leyendas ya no solo del motociclismo, sino del deporte". "Intento apartar la mirada y seguir mi camino. Lógicamente yo también veo lo que se dice y cuando escuchas tu nombre rodeado de leyendas ya no solo del motociclismo, sino del deporte, se te pone la piel de gallina. Si cuando me retiro, que ojalá que dentro de muchos años, estoy alrededor de todos esos nombres estaré muy orgulloso", valoró Marc Márquez ante la prensa en la sede de Repsol en Madrid.

A siete títulos del piloto más laureado de la historia, Giacomo Agostini, el campeón de MotoGP no descartó llegar algún día a esa cifra. "Nunca diré imposible, pero veo casi imposible igualarle porque significa ganar casi el doble de lo que tengo ahora. Nunca me he obsesionado con nada, solo quiero disfrutar de mi pasión", recalcó Márquez, que se fija en grandes estrellas de otros deportes para crecer.