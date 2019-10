El Liceo inspira a India

"No nos esperábamos este éxito pero esperamos que nos sirva para ganar popularidad y que el deporte crezca en nuestro país", cuenta Ali Haider, uno de los miembros de la plantilla india

Ahmad Baig es Martín Rodríguez. Umar Arif es David Torres. Y así hasta los diez jugadores del Liceo que salen en el video de presentación de los verdiblancos que son sustituidos por sus homólogos de India en el video de promoción del Rink Hockey United, que va a organizar la liga del país asiático. Santosh GM, Tarukh Mohsin, Ali Haider, Ashab Ahmad, Mohd Areeb, Suboor Saif, Shahzeb Khan, Sauban Meer Khan, Nayeem ur Rahman, Sajid Gazi y el entrenador Ali Akbar van pasando por la pantalla en zonas emblemáticas para el equipo en Delhi como los del Liceo (Marc Grau, Roberto di Benedetto, Bruno di Benedetto, Maxi Oruste, Franco Platero, Fabrizio Ciocale, Facundo Bridge y Carles Grau) pasaron por las casas de sus patrocinadores. El final también es similar. Cambia el escenario porque no están en el aeropuerto, pero también el entrenador Ali Akbar pone el brazalete al capitán como Juan Copa hace con David Torres en la escena que pone el punto final al video.







"No conocíamos de antes al Liceo, pero vimos el video, nos inspiró e hicimos el nuestro", cuenta Ali Haider, uno de los jugadores del equipo. No se esperaban el éxito, aunque espera que sirva para contribuir al crecimiento del hockey sobre patines en su país. En los últimos cinco años, cuenta, este deporte ha ganado mucha popularidad, con buenos jugadores e más de cien equipos repartidos por 29 estados. El pasado verano, de hecho, la selección de India participó en los World Roller Games de Barcelona. Acabó cuarta en los Challenge Cup (tercera categoría) por detrás de Holanda, Bélgica e Uruguay, pero por delante Austria, Estados Unidos, Macau, Japón, Nueva Zelanda, China y Taipei. Y su jugador Shubham Narang fue tercero en la lista de goleadores con 22 tantos. "La experiencia fue impresionante", reconoce Haider. "Aprendimos muchas habilidades al ver a equipos como España, Portugal y Argentina. Esperamos que India pueda volver a jugar campeonatos de este estilo en los próximos años y convertirse en medallista gracias a ganar experiencia", añade.





#ÚLTIMASNOVAS | En agosto, realizamos #ONoso vídeo promocional. Dous meses despois, a nosa creatividade traspasou fronteiras ??#ONoso patrocinador @vueling, fíxonos chegar ata a #India.



O adestrador hindú, con bigotazo de Martinazzo??#OsNosos mutaron a súa cor de pel?? pic.twitter.com/HCQDMNcBdS — Hockey Club Liceo (@HockeyclubLICEO) October 9, 2019

En elestaban ayer sorprendidos por el video, pero también orgullosos de que su mensaje haya llegado hasta tan lejos. Ahora afirman que se pondrán en contacto con el club para iniciar una relación y ver en qué pueden ayudarles. Una amistad por el bien del hockey sobre patines.