Maristas, el sueño continúa

Con la base del año pasado y varios refuerzos „dos fichajes y dos jugadoras que se recuperaron de sus lesiones„, el Maristas Coruña afronta la vuelta a Primera Nacional después de una temporada en la elite del baloncesto, en la que no pudo mantener la categoría. Lo hace también con nuevos aires en el banquillo, ahora liderado por Jorge Carreira. No es un desconocido porque ya era la mano derecha de Rubén Vázquez, por lo que es una continuación de un proyecto de larga duración y que no se rinde por el pequeño tropiezo del descenso. El sueño continúa. No es un paso atrás. Y empezarán a demostrarlo hoy contra otro de los candidatos a luchar por el ascenso a final de temporada, un Tirso Igualatorio que visita su pabellón (20.30 horas) después de arrasar la semana pasada al Ventanas Arsan (69-28) y que llega como primer líder.

"El año es muy largo", asegura Carreira, que no quiere hablar todavía de ascenso ni de favoritismos. "Mi pensamiento es ir poco a poco, de un partido en un partido, no de diez en diez", continúa. Y es que la liga estará dividida en varias fases. La primera, con ocho equipos de Galicia, Asturias y Cantabria, en la que se clasifican los cuatro primeros para una segunda en la que se juntarán con los mejores de Castilla y León. Los dos primeros irán a unas semifinales contras los clasificados del País Vasco y los finalistas pasarán, por fin, a la fase de ascenso.

Y como el año pasado ya estuvieron en Liga Femenina 2, la mayoría miran al club coruñés como el rival a batir. "En esta categoría hasta que no te enfrentas contra los equipos no sabes muy bien lo que tienen, vamos casi a ciegas, así que no sé muy bien cuál ser´´a el nivel", analiza. Lo cierto es que la última vez que esta plantilla estuvo en Primera, solo perdió dos partidos en todo el curso. "No vamos a llegar a ningún pabellón en el que nos den la victoria solo porque en el chándal ponga Maristas", advierte el entrenador. "Este bloque ha sido muy fuerte en esta categoría y al menos que haya cambiado mucho el nivel, se supone que también lo seremos", admite.

El cambio en la dirección del equipo no supondrá una ruptura con el pasado. "En el club todos trabajamos en una misma dirección. Así que la línea de trabajo es muy similar", responde sobre su antecesor. Tampoco hay una gran renovación en la plantilla. Bea Gómez y Anissa Pounds causaron baja, pero siguen siete de las jugadoras del año pasado a las que se le unen la santiaguesa Laura, el fichaje de Carlota, que estaba jugando en la liga británica, además del empuje de la cantera. "Nos hemos preparado bien y ya llegamos con todo listo", avisa.