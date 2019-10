La prórroga espabila al Leyma

El Leyma Coruña despertó a tiempo. Después de 40 minutos en los que tuvo más errores que aciertos, la prórroga supuso su redención. A nivel colectivo, para lograr su primera victoria de la temporada ante un Almansa al que no le llegó la aportación de un excelso Cardoso. Pero también a nivel individual algunos jugadores se sacaron la espina en el tiempo extra. Dos tiros libres de Jeff Xavier y los triples de Filip Djuran y Gaizka Maiza tuvieron mucho que ver. Poco acierto para los tres, con 4 de 14 en tiros de tres para el estadounidense; el serbio llevaba 2 de 9 y no dejaba de fallar tiros libres y el vasco se había cargado de faltas, dejando solo ante el peligro a Pablo Ferreiro en el puesto de base „Di Nunno, lesionado, no abandonó el banquillo„ y al que le señalaron antideportiva en un momento decisivo del encuentro.

El mejor resumen es que el Leyma, en su cuarto más anotador, el primero, lo cerró con 17 puntos. En el último se quedó en 9. Prácticamente dobló esta cifra en la mitad de tiempo en la prórroga, en la que se fue de nuevo a 17. Una buena noticia dentro de las malas. El conjunto dirigido por Sergio García, con muy pocas rotaciones desde el banquillo, tiene todavía mucha margen de mejora, muchos mecanismos que tiene que encajar. Pero ya ha sido capaz de ganar. Entre lo también hay que destacar a Anthony Green. Al pívot le acaban de traer competencia para el puesto „debutó Perris Blackwell, de hecho, que dejó ver algo del juego de espalda a canastas del que tanto habló el técnico„ y él respondió con una correctísima actuación. Cuando recibió la pelota, cosa que no sucedió muchas veces, intentaba meterla para abajo. 12 puntos, 8 rebotes, 19 de valoración.

Quizás el primer ataque sea el también mejor ejemplo de lo que iba a ser el partido. En la misma jugada, tres fallos seguidos de los jugadores locales, que bajo canasta no pudieron anotar cuando todo jugaba a su favor, incluso escupiendo el aro un mate. En el otro lado, el Almansa arrancaba con un triple. La efectividad de Green bajo tableros, en cambio, paliaba los errores desde el perímetro. Pero aunque el Leyma no tuviera su día ofensivamente, siempre estaba en el marcador, con opciones. Tres triples y dos canastas de Bulic igualaron el cuarto que parecía que terminaría con empate (17-17), pero una falta de Xavier otorgó tres tiros que dieron una ligera ventaja a los visitantes (17-20).

Los problemas se acumulaban. Tercera falta de Gaizka Maiza, lo que obligó a Pablo Ferreiro a acumular minutos. Con la lesión de Di Nunno, que no salió del banquillo, Sergio García jugó prácticamente con solo nueve jugadores porque Carlos Martínez apenas entró unos minutos en los finales de dos cuartos y Abdou Thiam, unas de las buenas noticias del inicio del curso, fue el gran perjudicado de la llegada de Perris Blackwell, sin participación. En el segundo cuarto se acumulaban los errores. Salvo excepciones como un mate de concurso de Sean Smith. Los tres triples fallados de forma consecutiva por Xavier en los últimos minutos pusieron la puntilla hacia el 33-34 al descanso.

Un parcial de 0-7 en el arranque del tercer cuarto a punto estuvo de costarle la primera crisis seria al Leyma. Tardó cuatro minutos y medio en ver canasta y lo hizo desde el tiro libre por medio de Mirza Bulic. Solo haber apretado los dientes en defensa le salvó de su sequía ofensiva (33-40). Jeff Xavier juntó a los suyos. Echó la charla. Fue efectiva porque en apenas un minuto los coruñeses se pusieron a la par gracias a los dos tiros libres de Bulic, otra canasta suya y el triple del propio escolta estadounidense (40-40). El partido entró en una fase de intercambio de golpes, con mucha rapidez, que puso a los locales dos arriba antes de afrontar los últimos diez minutos (49-47).

El Almansa fue el primero en golpear. Empató y con un triple cogió una ligera ventaja. También pudo aprovecharse de la antideportiva a Maiza, sin suerte ayer con las faltas. Pero parecía que ninguno quería ganar. Fallaban los tiros libres los visitantes, los fallaba también Djuran. Pérdidas. Malos pases. Peores decisiones de tiro. Un triple de Xavier (el cuarto que anotaba en sus trece intentos) dio una ligera renta al Leyma (58-55). No la supo administrar porque no volvió a anotar. Tampoco es que el Almansa hiciera méritos. Pero en poco menos de dos minutos consiguió anotar con más pena que gloria los tres puntos que necesitaba para forzar la prórroga (58-58).

Echaba de menos en la pintura el conjunto naranja a Green. Estaba haciendo un buen partido pero los minutos decisivos habían sido para Blackwell. Para abrir la prórroga y dar tranquilidad, anotó bajo aros. Le acompañó Bulic. La intensidad defensiva subió un punto. El Leyma pareció otro, pero Djuran seguía sin meter los tiros libres, lo que permitía que el Almansa resistiera. Se redimió el alero con un triple, decisivo, que también era un maquillaje para los porcentajes de un día de perros (3 de 9). Lo mismo pasó con Maiza. Marcó un triple, no falló sus tiros libres. Los naranjas iban por delante, pero no podían respirar tranquilo. El Almansa le echaba el aliento en el cogote. Se confió. Parecía hecho. Y tuvo que cerrarlo a falta de 3 segundos con dos tiros libres de Xavier.