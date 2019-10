Final feliz para el Rink Hockey United

El Rink Hockey United se proclamó el fin de semana campeón indio de hockey sobre patines. El equipo que se inspiró en el video de presentación del Deportivo Liceo, siguió también las grandes gestas deportivas de los verdiblancos para ganar la final que le enfrentó al Police Sports Club. Antes había eliminado en semifinales al Roller Falcon Club y pasado la fase de grupos con el Pro Rink Hoquie Club, el Shiva Rolling Skating Club, el Bijnor Roller Hockey Club, el Delhi Roller Hockey Club y el VPG Roller Hockey Club. Antes de los partidos, los jugadores hindúes recibieron un mensaje de ánimo de los del Liceo. Por eso o por la calidad de un grupo que suma ya dos títulos del país, los ya famosos integrantes del equipo de Delhi, junto a su entrenador Ali Akbar, levantaron el trofeo.





#OSNOSOS | Liceístas, temos unha mensaxe de apoio para os nosos compañeiros hindués! Enjoy your Championship!@davatorres8, camiño do C2 en inglés??



Bruno, hai que chegar ao exame co temario aprendido??



Facu, estamos na clase! Seriedade!!#ForzaDeportivoLiceo pic.twitter.com/q4TC8juUQr