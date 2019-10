Liceo, 'benvenuti' a Italia

El Deportivo Liceo abre la competición europea el sábado en la pista italiana del Forte dei Marmi, un equipo al que conocen bien dos jugadores coruñeses que esta temporada compiten en la liga transalpina. Uno es Pablo Cancela, que se estrena en el Follonica tras su exitoso paso por el Oliveirense portugués pero cuya primera aventura internacional la vivió en el equipo de la Toscana, donde estuvo cinco temporadas y es una leyenda al haber ganado tres scudettos consecutivos. También cumple una década en Italia Juan Fariza entre el Valdagno, el Lodi y una nueva aventura en el Montebello. Ambos ya han jugado este año contra el Forte. Y los dos avisan de los peligros de una plantilla muy fuerte en la delantera con Martí Casas, Jordi Burgaya y Federico Ambrosio, y de un grupo ya consolidado, que sabe a lo que juega y que tendrá a su favor a unos tifossi entregados.

Hace solo tres semanas, de hecho, que a Fariza le tocó jugar allí en la primera jornada del campeonato italiano. El Montebello, un equipo que acaba de ascender, perdió por 0-5. "Han dado un paso adelante respecto al año pasado. Y sus individualidades arriba son un peligro, al primer despiste te hacen gol", señala el ex del Cerceda, que cree que será un partido muy abierto: "Los dos tienen un estilo muy parecido, muy vertical, así que van a llegar mucho a portería. Al Liceo, al que he visto con una intensidad brutal, tendrá que salir con mucha intensidad y muy atento a los tres de arriba". Cancela, por su parte, disputó con el Follonica un amistoso contra el Forte en pretemporada. "Ya no queda ningún jugador con los que yo estuve", relata, "pero lo que vi fue un equipo muy bien trabajado tácticamente, muy ordenado y que en casa es muy fuerte, el pabellón seguro que está lleno". Y añade: "El Liceo es favorito pero el Forte tendrá mucho que decir".

Los dos analizan el crecimiento del hockey sobre patines italiano. Fariza sitúa el nivel de la liga incluso por encima de la de España -"Portugal ya es otra realidad"- ya no tanto por los equipos de arriba, ya que el Barcelona, el Liceo y el Reus mantienen su estatus, sino por el empeoramiento de la clase media. "Aquí, antes, los dos últimos de la liga a lo mejor ya eran más regulares... ahora todos tienen buenos jugadores. Un equipo como el Scandiano, que puede luchar por ser sexto o séptimo, se refuerza con Marc Coy, que viene del Liceo", explica. También se encontró con esta mejoría Cancela cuando regresó de Portugal: "Cuando gané los tres campeonatos con el Forte, ese equipo sí que era superior al resto. Ahora es una liga muy igualada, cualquiera puede ganar a cualquier, lo que hace que sea muy bonita, pero muy sufrida".

El ejemplo, la derrota de la semana precisamente del Forte dei Marmi contra el Trissino (5-3), que se une al terceto habitual de candidatos al título formado por el Forte, el Lodi y el Valdagno. A los dos coruñeses les toca luchar por objetivos más humildes. Abandonaron proyectos como Lodi y Oliveirense, en los que competían en lo alto de la tabla, para unirse a unos clubes con estructuras más familiares y con otros objetivos. Retos diferentes, pero igual de ilusionantes a los que van adaptándose según el paso de las jornadas. "Lo primero es la salvación porque el equipo acaba de ascender", dice Fariza sobre el Montebello, "pero ha fichado bien -con los también españoles Pol Galbas y Tirso Gómez-, creo que la plantilla es muy completa y que podemos aspirar a algo más". Cancela, ya acostumbrado a los cambios, está feliz a las órdenes de todo un mito como Enrico Mariotti, alaba al Follonica por su trabajo con la cantera y es ambicioso: "No voy a decir que vamos a ganar la liga... pero sí que vamos a luchar todos los partidos". Y entre los dos coruñeses, de momento, un empate en el partido que les enfrentó en la segunda jornada: 3-3.

Partidos los viernes

El Deportivo Liceo, que iniciará mañana el viaje a Forte de Marmi -avión hasta Milán y carretera hacia la Toscana-, anunció ayer su intención de jugar los viernes a las 20.45 horas. El hueco dejado por el Leyma Coruña, que se trasladó a los domingos, ofrece la posibilidad al club verdiblanco de cambiar su día y horario habituales. La institución lieísta ya tiene el permiso del Concello y la disponibilidad del Palacio de los Deportes de Riazor. La Federación Española de Patinaje también autoriza el cambio. Pero ahora espera la respuesta de los rivales, a los que se le ha informado a través de carta y tienen que contestar si pueden o no desplazarse los viernes.