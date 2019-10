Veteranía para guiar a la cantera

El equipo de Dominicos que competirá esta temporada en la OK Plata.

El equipo de Dominicos que competirá esta temporada en la OK Plata. Casteleiro/Roller Agencia

El Dominicos vuelve a categoría nacional. El equipo de OK Plata es la cabeza visible de un proyecto a largo plazo del club de la Ciudad Vieja dirigido a su cantera. Para guiarla, para enseñarle el camino del hockey sobre patines profesional, Carlos Loureiro y Pablo Togores se han rodeado de un nutrido grupo de veteranos para hacer la mezcla perfecta con los jugadores jóvenes. El objetivo es asentarse en la segunda categoría. Y de ahí, para arriba.

Para conseguirlo, se mantiene un bloque de clásicos de la casa encabezado por Pablo Fernández, Peli, y otros como Pablo Arias, Jacobo García y los porteros Neto Barrós e Iñaki Ojanguren. A ellos se les unen otros dos jugadores con experiencia. Uno es Martín Payero, al que los 42 años que acaba de cumplir todavía no le pasan factura. Ya se ha enfundado la camiseta de Liceo, Borbolla, Órdenes, Cerceda y ahora Dominicos, aunque habrá que esperar hasta diciembre para verlo con ella, a su vuelta de sus compromisos en Angola. El otro es Mikel Abeal, que llega también del filial verdiblanco, equipo con el que el año pasado dio un importante paso al frente en su juego, con presencia en OK Liga.

A su lado, el futuro: Álex Soto, Litos de Ron, Manu Fernández Becerra, Iñigo Varela, Dani Méndez e Ignacio Cobián. "A corto plazo serán ellos los que tendrán que tirar del equipo", señala Carlos Loureiro. "Esto es para ellos", añade el entrenador blanquinegro, "los mayores ya lo han disfrutado y ahora lo que tienen que hacer es guiar a los jóvenes". Y estos, a su vez, a los que ya vienen pisando fuerte por detrás. "Están ya ahí los juveniles. Si nos mantenemos empezarán a formar parte del equipo", reconoce. Y aún quedaría el grupo de los alevines que el año pasado se proclamó subcampeón de España.

El equipo empezó a entrenarse en la última semana de agosto y se probó ante Órdenes, Compañía de María y el Oviedo. "Estamos con muchas ganas", reconoce Loureiro antes del debut del sábado, cuando viajan a Lleida -esperan que sin problemas por la situación en Cataluña, que mañana viernes vivirá una jornada de huelga- para medirse al Alpicat (20.00 horas). "Son muy rápidos y verticales y presionan todo el partido", analiza sobre su rival, con un coruñés, con pasado en Dominicos, en sus filas: Raúl Fernández. "Tenemos que tener la tranquilidad suficiente para controlar la bola y que no nos pueda la presión", continúa.

Loureiro cree que uno de los puntos fuertes del Dominicos es que todavía no les conocen. "No vamos a estar tan estudiados como los tenemos nosotros a ellos. Y podemos sorprenderles", augura, como vaticina una OK Plata muy igualada en la que puntuar fuera de casa será complicado, por lo que tienen que hacerse fuertes en su casa, que será el pabellón de Monte Alto.