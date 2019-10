El CRAT, de menos a más

El CRAT, que defiende el título de la Liga Iberdrola de División de Honor, ha tenido un inicio de curso complicado. Dos derrotas seguidas y un empate el pasado fin de semana lo ponen contra las cuerdas. "Si no ganamos el sábado en Barcelona, se nos complica el p lay off", reconoce el entrenador Jos Portos. Pero también cree que hay que ser optimistas porque el equipo ha ido claramente de menos a más. Por las circunstancias geográficas, al conjunto coruñés siempre le cuesta arrancar, sin casi partidos amistosos durante la pretemporada. Un problema al que se añadió este año la pérdida a última hora, sin margen de reacción, de una jugadora tan importante como la apertura neozelandesa Mika Baker y el hecho de que los refuerzos internacionales no han llegado. Pero tampoco tienen que saltar las alarmas. El curso pasado, en la tercera jornada, las de Arquitectura marchaban con cero puntos y después fueron campeonas. Y todavía están a tiempo de seguir mejorando para llegar al cien por cien a la Copa Ibérica contra el Sporting de Lisboa, campeón de Portugal, (Elviña, 10 de noviembre), primera oportunidad de levantar un título de la temporada.

"Para un equipo gallego siempre es difícil empezar la pretemporada", explica el técnico vasco afincado en A Coruña. "Este año aún tuvimos la suerte de ir a un torneo a Valladolid, pero todavía estamos cogiéndole el pulso a la competición", añade y valora la baja de Baker como un contratiempo severo: "Es un puesto clave, la directora del juego y teníamos muchas esperanzas en ella porque ya era su segundo año, conocía al equipo y ya había acabado fenomenal la temporada pasada. Nos trastocó mucho los planes y estamos trabajando las maneras de cubrir el puesto".

Las coruñesas empezaron con una derrota en casa contra el Universidad de Sevilla (12-28). "Sabíamos que iba a ser difícil porque el año pasado ya había hecho una gran temporada y se reforzó con dos neozelandesas y una estadounidense", analiza Portos „de hecho es el líder invicto de la categoría„. "Contra Cisneros ya teníamos que haber ganado, pero por no saber aguantar la posesión del balón, lo perdimos", continúa, "y Majadahonda, que son todas unas máquinas, también tuvimos opciones, pero estamos contentos de nuestra mejoría".

El principal problema, hasta ahora, son las pérdidas de balón. "No nos dura la posesión y así es difícil llegar arriba, pero ya estamos ajustando esos errores graves que teníamos y también hemos dado un paso adelante en defensa", dice. El sábado tienen que demostrarlo ante INEF. Como curiosidad, los dos finalistas del año pasado todavía no han ganado. "Ellas se han renovado con gente joven, seguro que salen de ahí, pero esperamos que no el sábado", comenta el técnico, que tras unos años alejado del banquillo, volvió a coger las riendas del equipo junto a Elena Roca y Gero Sabio. "Elena sigue al pie del cañón todos los días y nosotros estamos para lo que necesite. Hay un gran ambiente. Ella ha creado un equipo que cree en sí mismo, que es en lo que yo había fallado", concluye Portos.