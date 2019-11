Vidas cruzadas entre Liceo y Compañía de María

En una ciudad pequeña y en un deporte minoritario, todos se conocen. Ya no solo por haberse enfrentado en infinidad de ocasiones, sino porque muchos antes de ser rivales fueron compañeros, y viceversa. En el derbi de esta tarde (Agra, 18.00 horas) en OK Plata entre el Deportivo Liceo y el Compañía de María hay muchos ejemplos. Tres jugadores verdiblancos, Pablo Parga, Javier Añón y Álex Novoa, vistieron antes la camiseta azul y amarilla. Y el camino con dirección opuesta lo tomaron Diego Lago, Álvaro Rodríguez, Hugo García y Álvaro Lamelo, ahora en CDM. Incluso los entrenadores, Stanis García y Alejandro Canosa, han estado a ambos lados. Más emoción para un partido que ya de por sí se prevé eléctrico y duro y en el que de nuevo se espera, como la semana pasada en el Dominicos-Liceo, un ambiente que devuelva vida al hockey sobre patines.

El más veterano es Diego Lago. Con 36 años, el portero de Compañía las ha visto de todos los colores. Él fue al colegio en el Liceo y allí empezó con seis años y estuvo hasta los 22 „se marchó solo un año a jugar al Patín Coruña„. Después se fue a Compañía, aunque aún regresó una vez más al Liceo para volver al club de Riazor, donde ya no se ha movido. "Lo que me han dado aquí no me lo ha dado nadie", explica. "El Liceo es mi casa, donde aprendí a patinar, donde decidí que quería ser portero, donde tuve la opción de entrenar con el primer equipo, incluso de ir convocado, y de jugar Campeonatos de España. Aunque sí que tengo la espina clavada de no haber llegado más arriba", reconoce.

Lobo, como le conocen, tenía sus dudas al comenzar el curso. Mucho tiempo sin verse entre los mejores. Pero el ascenso fue para él como quitarse "un peso de encima". "Juego con una paz interior que no tenía", asegura. Sus compañeros Hugo García y Álvaro Rodríguez, también entre los veteranos, hablan de que estos dos partidos les vinieron muy bien. "Vemos que no hay que tener complejos", dice el primero, que solo estuvo dos años en el Liceo. Más se pasó el segundo, desde los 5 hasta los 20, que añade: "No somos inferiores a nadie, nos estamos adaptando a la categoría más rápido de lo que esperábamos". El más pequeño es Lamelo, que también fue al colegio, aunque se cambió de club en juveniles: "No somos la cenicienta y vamos a demostrarlo".

Los dos equipos huyen del favoritismo porque tampoco en el Liceo quieren aceptar la condición. "Nosotros somos todos nuevos y no dejamos de ser un filial y lo más importante es formar jugadores", opina Pablo Parga, que empezó a jugar en Compañía, donde estuvo hasta júnior, donde dio el paso al Órdenes y de ahí al Liceo. Menos que Álex Novoa, que solo jugó en infantiles, y que Javier Añón, que estuvo dos temporadas antes de marcharse a Portugal. Los verdiblancos empataron el primer partido y la semana pasada perdieron el derbi contra Dominicos. "Estamos formándonos como equipo, esto irá para arriba", asegura Novoa. "Podía ir mejor, pero pagamos la inexperiencia", se lamenta Añón. "En cuanto encontremos las sensaciones llegarán los resultados, pero sin presión", apunta Parga.

Sus rivales, que el año pasado compartían vestuario con su entrenador, se esperan un equipo muy ordenado y físicamente muy fuerte. En Compañía están saliendo un poco mejor las cosas en cuanto a resultados con un triunfo en Mataró y una derrota en casa frente al Alpicat, pero tampoco quieren echar las campanas al vuelo. Lo que todos tienen claro es que hay mucho que sufrir porque es una liga igualadísima en la que nadie es inferior y que se está demostrando que los jugadores coruñeses valen. Un gran momento para aprovechar.