Quién te ha visto y quién te ve Leyma Coruña. Después de un mal arranque de curso, con dos derrotas, y de sudar muchísimo para empezar a sumar en positivo, el conjunto naranja, quinto, ocupa posición de play off por primera vez en más de año y medio „no lo consiguió en toda la temporada pasada„ y empieza a mirar definitivamente hacia arriba. La llegada de Perris Blackwell „y la posterior del base Peciukevicius„ asentó definitivamente al equipo y, aunque todavía tiene mucho margen de mejora, sobre todo en el aspecto ofensivo, el nivel de intensidad en defensa pone la primera piedra para la esperanza. Cuatro victorias seguidas para los coruñeses, que también es cierto hasta el momento no les ha llegado la hora de medirse contra los de arriba. Precisamente hoy visitará el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas) otro de los equipos que empezó la liga muy por debajo de las expectivas, un Oviedo que es penúltimo con solo un triunfo, lo que po otro lado puede convertirle en todavía más peligroso.

Lo advierte Sergio García, que cree que los números del conjunto asturiano no se corresponden con su potencial. "Ellos tienen un partido menos, que fue aplazado frente a Lleida, y han sido capaces de ganar a Palma, jugaron en pista del Breogán... Son pocos partidos y el tema de calendario y rivales ha influido en eso", analiza el técnico vasco. "Es un equipo que ha competido todos los partidos de una forma muy buena y es una plantilla de potencial de play off", añade. Por eso cree que va a ser "un partido durísimo" y un toque de piedra para medir realmente las aspiraciones del Leyma de luchar por el play off.

Otro de los factores a tener en cuanta es el cansancio después de haber tenido partido entre semana, el miércoles, que el Leyma ganó en Marín. El entrenador naranja indicó que los jugadores han tenido un trabajo de recuperación física con Gus Gago, preparador físico, y Bruno Camblor, fisioterapeuta, pero también sesiones de nivel táctico, analizando los puntos fuertes del Oviedo. "Al final todos los equipos tenemos el mismo tiempo de preparación, es poco, pero yo creo que los jugadores tienen el boceto claro de lo que va a ser el partido frente a Oviedo", sentenció.

El miércoles el conjunto coruñés dejó a su rival en 49 puntos, una muestra más de su trabajo defensivo. "Yo creo que hicimos un trabajo de desgaste importante, hicimos una apuesta de lo que nosotros queríamos defender del juego de Marín, y nos salió bien", valoró García. Destacó Perris Blackwell , que a pesar de haber llegado ya iniciado el curso, parece completamente adaptado. "La información que teníamos sobre él apuntaba a que se pudiera adaptar rápido. Nos habían hablado muy bien a nivel profesional y la verdad es que lo está demostrando" concluyó.

Sin Devin Wright

Peores sensaciones arrastra el Oviedo. Para cambiar el guión, Javi Rodríguez, su técnico, apuesta por "recuperar identidad y estilo de juego, dureza y energía". Para ello tampoco podrá contar con el pívot Devin Wright, lesionado. Para el entrenador, en cualquier caso, se trata de un "pequeño bache", en el que no todo es negativo: "El otro día tuvimos buenos momentos de juego". El camino de la recuperación pasa por la aportación de jugadores importantes, como Oliver Arteaga. "Tiene que tener más relevancia en el juego y él lo sabe. Va a más en la temporada, mejorando, y se encuentra con buenas sensaciones", dijo sobre él.