El Liceo, sin relax a por la séptima victoria

El Deportivo Liceo defiende el liderato de la OK Liga en el Palacio de los Deportes de Riazor (12.00 horas) contra el Vic. La victoria del Igualada de ayer y la del Barça del viernes obligan a no relajarse para mantener la renta de tres y seis puntos con respecto a sus principales perseguidores. Además, el conjunto coruñés quiere mantener el pleno de seis triunfos en seis partidos, en busca de un séptimo que le afiance en su privilegiada posición al frente de la tabla de la OK Liga.

Los verdiblancos son favoritos, no solo por jugar en casa y por el puesto en la clasificación. O porque todavía no han perdido desde que arrancó la competición doméstica. Lo son también por lo intratables que se han mostrado, desde la portería, con un Carles Grau que transmite seguridad, y sobre todo, con una defensa que ahoga a los rivales. En los últimos partidos, no obstante, al conjunto de Juan Copa le costó un poco más hacer gol, aunque no por falta de ocasiones.

El Vic pasa más apuros. Ya no es el equipo que hace unas temporadas luchaba por todos los títulos, inmiscuido en el binomio Liceo-Barça, incluso por delante del Reus. Ganó la última Copa del Rey disputada en A Coruña y sumó una segunda en la temporada 2014-15, con David Torres y Carles Grau en sus filas, ahora capitán y meta del equipo liceísta. El comienzo de curso se le puso cuesta arriba a los rojiblancos, que perdieron sus cuatro primeros compromisos (Palafrugell, Calafell, Lleida e Igualada). Aunque viene en una dinámica positiva después de empatar contra el Voltregá y ganar al Lloret. Cuatro puntos para ser cuarto por la cola y con una principal referencia arriba, Roger Font, que ha marcado seis goles en seis partidos.

No hay que confiarse porque no hace mucho de la última victoria del Vic en A Coruña. Es más, fue el año pasado cuando los catalanes, envueltos en la lucha por la permanencia, asaltaron el Palacio de Riazor y se impusieron por 1-2. Seguramente, los de Quim López utilicen hoy la misma táctica. Cerrarse atrás y salir a la contra a la mínima oportunidad. El Liceo, sin embargo, como ha demostrado, tiene recursos para todo.