Los clásicos ganan en Novo Mesoiro

Abdelaziz Fatihi y Teresa Castro se impusieron ayer en la carrera de Novo Mesoiro, octava cita de la temporada del circuito Coruña Corre, del que ambos son los grandes dominadores y que en una mañana lluvioso contó con cerca de 500 participantes para cubrir los 5,5 kilómetros del recorrido. El triunfo del atleta hispanomarroquí le sirve para desempatar a dos victorias con Pablo Bocelo. Ahora tiene tres por las cinco de Castro, la única entre las mujeres que este año ha conseguido repetir victoria. De hecho, los dos ya habían sido los vencedores en el mismo escenario en la prueba con la que, a finales de 2018, se abrió la competición. No habían vuelto a coincidir en lo más alto del podio y lo hicieron justo un año después. El próximo día 24 la carrera de Los Rosales pondrá punto y final al circuito.

Abdelaziz Fatihi empleó un tiempo de 19 minutos y 37 segundos en llegar a la línea de meta. Fueron siete segundos menos que Carlos Iglesias (19:44), que entró en segunda posición. Tercero y cerrando el podio quedó Rubén Liñares (19:49). En el caso de las mujeres, la veterana Teresa Castro tuvo menos problemas para anotarse la victoria. Con 23 minutos y 52 segundos ganó con más de un minuto de margen sobre Nerea Sánchez (25:02), que logró la segunda posición, y dos con respecto a la tercera, Tamara Pacios (25:54). Es el quinto triunfo de Castro, que ya se había impuesto en Novo Mesoiro, Los Rosales, San Pedro de Visma y Ventorrillo. Aún tiene la oportunidad de anotarse la sexta.

Otros ganadores

Por categorías, los ganadores fueron Nerea Sánchez y Abdelaziz Fatihi (sénior); Ana Bort y Adrián Bao (sub 20); Lara Pallas y Pablo Barreira (sub 23); Zeltia Landeira y Esteban Díaz (veteranos 1); Noemí Moral y Rubén Liñares (veteranos 2); Teresa Castro y Pablo Lema (veteranos 3) y Pilar Marquiz y Domingo Álvarez (veteranos 4). En las pruebas para menores se impusieron Sara Prieto y Bruno Salido (sub 18); Inés Vázquez e Iván Maroño (sub 16); Paula Vázquez y Samuel Fraga (sub 14); Jimena Outes e Iker Lavandeira (sub 12) y Uxía Fariña y Adrián Paz (sub 10).