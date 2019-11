Pecados habituales y nuevos

El Leyma había sobrevivido a trompicones, con mal juego, sin entrarle el tiro y con corazón en los finales de partido ajustados. Le había sido suficiente para lograr cuatro triunfos seguidos, pero ayer ya no le fue suficiente. El Oviedo acabó con su buena racha. Demasiados factores en contra. Porque el equipo naranja sumó, a sus pecados habituales, un arbitraje polémico. Mal asunto cada vez que hay que nombrar a los colegiados en una crónica. Dos antideportivas y una técnica en contra desquiciaron a los locales. Djuran acabó descalificado, perdiéndose medio partido. Mirza Bulic, con 5 faltas, tampoco pudo jugar los minutos finales. Dos de los más buscados cuando lo que se necesita es una buena muñeca. Aun así, y sobre todo gracias a que Jeff Xavier mejoró en el acierto exterior en la segunda parte, los naranjas tuvieron sus opciones. Pero no llegó. "No hemos sido inteligentes, hay cosas que pasan alrededor del juego y tenemos que leerlo de una mejor forma para el futuro", analizó Sergio García tras el duelo.

El técnico introdujo un quinteto más físico, con la entrada de Kamba por Xavier y la de Sean Smith por Bulic. El primer balón fue para el interior, Perris Blackwell, que en una continuación de su gran partido del miércoles en Marín abrió el marcador. Pero sería este un cuarto en el que cada punto costaría mucho sufrimiento. El porcentaje de tiro lo explica todo. Cinco de trece en los lanzamientos de campo, cero de tres en triples y tres de seis en los libres. Podía haberle costado un precio mayor al Leyma, incluso por una antideportiva a Djuran. Pero solo se fue cinco abajo (13-18). Y de nuevo gracias la defensa „pese a la antideportiva a Djuran„.

No hay mejor ejemplo que el inicio del segundo cuarto. En el primer ataque, dos tiros seguidos fallados por Jeff Xavier y dos rebotes bajo el aro. Nueva jugada y otros dos errores del escolta estadounidense con pasaporte caboverdiano. Empezaba a ser preocupante. El primer triple no llegó hasta mediado el parcial, de las manos de Mathieu Kamba. Era el 22-23 y una canasta posterior de Xavier devolvió la ventaja en el marcador al Leyma. Empezó un intercambio de golpes, por momento también intercambio de errores clamorosos en una y otra canasta. En general, el nivel subió, los dos equipos mejoraron porcentajes y se fueron al descanso empatados a 37 puntos.

El partido subió en intensidad. Sobre todo después de que los árbitros le señalasen al Leyma otra antideportiva, esta vez a Sean Smith. En la siguiente jugada, pitaron falta a Djuran. La reacción del serbio le costó la descalificación. El baremo fue muy desigual. En toda la primera parte los locales habían hecho 8 faltas. Solo en el tercer cuarto, 9. Porque a continuación de esta jugada llegaría la tercera de Blackwell. Otro problema para los de casa, que salieron del bache (48-53) con dos triples de Xavier y una jugada de 2+1 de Bulic. El 56-59 a falta de los últimos diez minutos era un mal menor.

El ritmo no paró. Jeff Xavier marcó un triple que empató el duelo a 59, pero el goteo de faltas empezó a minar la confianza y la paciencia naranjas hasta que le cayó la técnica a Sergio García. La ventaja visitante ya había crecido a ocho puntos (60-68) en unos minutos negros para el Leyma en los que solo anotó Blackwell y en los que, además, fue eliminado por faltas personales Mirza Bulic (62-72). Ni así se rindieron los naranjas. Apretaron todavía más en defensa y empezaron a recuperarse. Se pusieron a cuatro (71-75) e incluso tuvieron un contrataque después de un robo de Sean Smith para ponerse a dos. Un triple de Jeff Xavier hizo saltar al Palacio (74-77), pero con el que le respondió Nuuttinen (74-80) finiquitó prácticamente el duelo a 16 segundos para la bocina, aunque aún hubo tiempo para seguir intentándolo hasta el 78-81 final.