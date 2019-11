Un vendaval de fuerza siete

El Deportivo Liceo sigue intratable. Los verdiblancos se impusieron por 7-3 al Vic para sumar a su casillero el séptimo triunfo en las siete jornadas que van disputadas en la OK Liga. 21 puntos. Intachable. Nadie puede seguirle el ritmo. El conjunto coruñés es el líder de la competición por méritos propios: seguridad en la portería, solidez defensiva, un ritmo arrollador que no afloja ni uno solo de los 3.000 segundos que duran los partidos „al contrario, muchas veces parece que va a más„ apoyado en una rotación en la que ninguno de los ocho jugadores baja el listón, y un juego vertical que siempre finaliza con un remate, por lo que si no es antes, es después y las bolas acaban dentro de la portería rival. Lo sufrieron los rojiblancos, que aguantaron como pudieron en el primer tiempo, con solo dos goles en contra, pero que no pudieron contener más el vendaval en el segundo, cuando los de casa cimentaron su goleada ante un Palacio con 2.000 espectadores.

El conjunto de Juan Copa es como una apisonadora. A veces le basta con hacer un trabajo de desgaste. Da igual quién salga de titular, quién desde el banquillo. Ayer fueron Franco Platero, incombustible, Facundo Bridge, David Torres y Maxi Oruste a los primeros que les tocó saltar a la pista. Antes de que se abriera el marcador, los cuatro tuvieron sus ocasiones claras. Iban diez minutos y ya podía ir una goleada „lo que pasó el día del Palafrugell„. Tiene que ser descorazonador para el rival, además, mirar hacia los que están sentados y pensar en todo lo que queda por entrar. Se sentó Maxi Oruste y apareció por la puerta Marc Grau. Se fue al baco David Torres, se introdujo Roberto di Benedetto. ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad? Ya con la segunda unidad llegó el primer gol, obra de Grau. Lo más difícil ya estaba hecho. Pero el Vic se encerró todavía más, incluso en zona. Mientras hubiera vida mantenían la esperanza y un tanto no era demasiada diferencia. Un azul a Carles Sánchez permitió una ocasión a bola parada de Oruste. El argentino falló, pero en superioridad aprovechó una buena asistencia para el 2-0 justo antes del descanso.

El segundo tiempo empezó mejor para los locales, con el tercero en una buena acción de Franco Platero. Parecía el que Vic definitivamente iba a ceder en su resistencia. Porque el Liceo no aflojó, mantuvo la presión alta, casi sin dejar salir de su propio campo a los catalanes. Provocó errores y uno lo aprovechó David Torres, que robó en la frontal del área, se quedó solo y fusiló sin miramientos ante el portero visitante. Los coruñeses ya eran incontenibles. Solo les frenó el palo, con dos bolas seguidas que se estrellaron en la portería, una lanzada por Fabrizio Ciocale y otra pot Roberto di Benedetto. Marc Grau tuvo más acierto para hacer el quinto justo cuando se entraba en la recta decisiva del encuentro, los diez minutos finales.

El Vic tuvo también alguna oportunidad. Metió su primer gol por medio de Marc Povedano, aunque los verdiblancos protestaban que estaban pendientes de un choque de Roberto di Benedetto con uno de los árbitros del duelo, el coruñés Rubén Fernández. Se encontraron con otra ocasión los visitantes con un penalti que Carles Grau atajó al francés Le Berre. Y tampoco había dicho el Liceo su última palabra. En una bonita jugada a la contra Fabrizio Ciocale dio un pase medido para que Marc Grau firmase el sexto, el tercero en su cuenta. Y solo unos segundos después, Platero subió otro más con un penalti a la escuadra. Los últimos minutos los aprovecharon los rojiblancos para maquillar el marcador. Povedano tiró a la perfección una directa para superar a Grau „por la décima falta local, los visitantes estuvieron todo el segundo tiempo con 8„ y ya casi sobre la bocina, Le Berre marcó el 7-3 final. La vida sigue igual. Y la próxima semana los de Juan Copa visitarán al colista Lloret.