La lesión de Facu Bridge se queda en un susto

La victoria contra el Vic del Deportivo Liceo, la ´séptima en su cuenta en siete partidos de la OK Liga, solo tuvo un asterisco. Y es que Facundo Bridge se retiró del partido lesionado tras un golpe en su rodilla. Ayer se le practicaron pruebas y finalmente se quedó en un susto „como había pasado hace dos semanas con el tobillo de Roberto di Benedetto„ y el argentino podrá ya entrenar hoy con sus compañeros para empezar a preparar el partido del sábado contra el Lloret.

"Todo bien, por suerte fue un susto y nada más. Ayer lo tenía un poquito hinchado, pero no me duele al caminar y solo me molesta cuando me toco", explica el cinco verdiblanco. Aunque los gestos de dolor, la acción y la zona de la que se quejaba hicieron saltar las alarmas en el cuerpo médico del club, con el paso de las horas se fue descartando cualquier tipo de lesión importante en la articulación del joven jugador liceísta, que en los últimos encuentros está siendo de los elegidos por Juan Copa para salir en el cinco inicial.

Bridge estará a disposición del técnico coruñés para el enfrentamiento que los herculinos disputarán el sábado a partir de las 20.30 horas en la pista del Lloret, que el pasado fin de semana logró su primera victoria de la temporada al imponerse al Voltregrá por 1-3. Ayer la plantilla disfrutó de un día de descanso, hoy vuelve a los entrenamientos en el Palacio de los Deportes de Riazor hasta el viernes, y viajará el sábado por la mañana en avión a Barcelona.

Reconocimiento a la afición

Por otra parte, el Liceo destacó al final del partido la importante afluencia de público que presenció el choque ante el Vic. Las casi 2.000 personas que se dieron cita en Riazor arroparon a una escuadra que sabe de la necesidad de que la gente se enganche a un equipo que lidera la competición. "No saben lo importante que es para nosotros que cada vez seamos más. Su apoyo es fundamental y es muy bonito ver así el Palacio", reconoció Juan Copa.