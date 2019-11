El Leyma, a resurgir en el Pez Volador

Cuestión de acierto y de saber levantarse. El Leyma vio encasquillado su ascenso meteórico hace una semana, justo cuando menos lo esperaba, en la visita de un potente, pero titubeante Oviedo, que le hizo hincar la rodilla en el Palacio. El equipo de Sergio García busca hoy (20.00 horas) dar empaque y continuidad a la resurrección cimentada en el último mes con cuatro victorias consecutivas en una de las pistas más especiales de la categoría, el Pez Volador del modesto Canoe madrileño, penúltimo en la tabla con tan solo una victoria. Para volver a mirar a la zona alta de la tabla, el equipo naranja deberá sobreponerse a la sensación de ratonera, a los contratiempos físicos de esta semana, a la frustrante derrota ante los asturianos con polémica arbitral incluida y a sus paupérrimos porcentajes de lanzamiento en este inicio de LEB Oro.

Hay unanimidad en el entorno naranja y en el de casi cualquier plantilla en que los equipos se construyen desde la defensa y no deja de ser cierto, pero el conjunto coruñés debe acompañar su músculo, vigor y esfuerzo de una muñeca algo más fina. Ante el Oviedo en parte cayó porque no supo abstraerse de decisiones polémicas de los colegiados y porque el aro se le hizo pequeño a algunos de sus pilares, y ese es un problema que se ha convertido en endémico en esta fase inicial del campeonato. El Leyma es ahora mismo el conjunto con peor porcentaje de la categoría en tiros de campo (37,7%) y en tiros de tres (25,7%), una situación insostenible para encaramarse a la zona alta de la antesala de la ACB, su gran pretensión.

Apoyado en la reacción de las últimas semanas y buscando inyectar confianza en el grupo, Sergio García quiso huir de "dramas" al analizar el traspiés ante un Oviedo que, a su juicio, "está llamado a estar en la parte alta de la tabla". Se quedó con que en lo físico y trabajable, "rebotes y recuperaciones", habían sido superiores a su contrincante, incluso aseguró estar "satisfecho" con lo que se vio en la pista. Solo habló de "gestionar mejor" al ahondar en las causas de una derrota en la que destacaron Jeff Xavier y Perris Blackwell. Así como los números ponen en el centro de la diana la falta de acierto de cara al aro también elevan las prestaciones naranjas en otro tipo de facetas. El Leyma es el mejor en balones recuperados (9 por partido) y el tercero en rebotes (36,4) tras Covirán Granada (38,3) y Carramimbre Valladolid (37,7).

Problemas físicos

Lo que más le preocupa al técnico de los coruñeses era el estado físico de "dos o tres" de sus hombres (no quiso revelar sus identidades) y, de hecho, de sus palabras de ayer se traslucía que alguno de ellos ni siquiera jugará hoy en Madrid, aunque viajan todos. Han sido problemas derivados de "golpes o situaciones fortuitas", aunque no descartaba en la previa que se debiesen a lo cargado del calendario de LEB Oro. En las sesiones previas al duelo, ha trabajado variantes ante la eventualidad de que no pueda contar con alguno de sus puntales.

El Canoe llega tocado, no hundido. Viene de una derrota, pero su único triunfo fue holgado ante Levitec Huesca en su último partido en casa. Ya sin el betanceiro Tyson Pérez, despuntando en ACB, Sergio García los ve como "un equipo joven y con energía en el juego, que necesita adaptarse". Le preocupa "el tiro de tres en posición de cuatro" y su pista, siempre "especial". Olaf Schaftenaar, Alberto Martín, Facundo Corvalán y Kullamae llevarán el peso del ataque madrileño.