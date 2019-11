El INEF, pista provisional para partidos hockey y fútbol sala el domingo

Los partidos de hockey sobre patines y fútbol sala previstos para este domingo en las pistas autonómicas en la ciudad de Elviña II, Agra II, Monte Alto y Monte das Moas cambian de escenario y se disputarán en las instalaciones del INEF en Bastiagueiro. La modificación se produce ante la posibilidad de que los empleados de la concesionaria, Expertus Multiservicios, no cubran el servicio extraordinario del fin de semana, dado que la empresa ha anunciado „pero no oficializado aún„ que presentará un concurso voluntario de acreedores. Los ocho trabajadores, además, no han cobrado los últimos salarios.

Ante esta situación, Fundación Deporte Galego ha gestionado el uso de las instalaciones del INEF como solución alternativa para que puedan acoger los partidos de hockey y fútbol sala el domingo, ya que los programados para el sábado sí se podrán jugar en las pistas de Elviña II, Agra II, Monte Alto y Monte das Moas. La Federación Gallega de Baloncesto ha rechazado la posibilidad de jugar en Bastiagueiro y tramita la celebración de una competición de minibásquet en otra instalación.