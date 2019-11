Tormenta a la vista

Tras el paso por la ciudad de la borrasca Cecilia, una nueva tormenta se cierne sobre A Coruña: el Palencia. No hay que dejarse enganchar por su dulce nombre, Chocolates Trapa, porque el conjunto dirigido por Carles Marco es más de hierro. Así que el Leyma se prepara para el reto. Visita el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas) no solo el líder LEB Oro, sino el equipo más en forma de la competición con siete victorias seguidas „solo perdió en la primera jornada„ y al que todos señalan como carne de ACB. También Sergio García, técnico naranja, que ya sabe lo que es dirigir y ascender con los castellano leoneses. "Es un serio candidato al ascenso", dice el vasco, que prepara una defensa "casi perfecta" para intentar hacer frente a la tormenta de una plantilla sin fisuras desde la dirección pasando por los tirados y hasta llegar al descomunal potencial bajo tableros con Kevin Larsen, el jugador con mejor valoración de la liga, y Dos Anjos. Una posición, además, que será en la que más problemas tengan los locales ya que tanto Perris Blakcwell como Abdou Thiam están tocados, aunque "dispuestos a no borrarse y a jugar aunque no estén perfectos".

Con todo lo dicho, parece imposible. El único que lo ha conseguido hasta el momento fue el Melilla en la jornada inaugural. Después cayeron Palma, Breogán, Ourense, Lleida, Almansa, Castelló y Oviedo. "Han empezado realmente bien", resume Sergio García, "es probablemente el equipo con más talento ofensivo de la competición y está haciendo grandes partidos". Una dificultad que solo suma más motivaciones para afrontar el reto. "Ganarle al Palencia cuenta lo mismo que ganarle al Canoe, pero sí que es verdad que por la entidad del rival nos puede servir a nivel de refuerzo del trabajo que estamos haciendo y para creer en nuestro camino", señala el técnico, que apunta, como siempre, hacia la defensa como método para ganar el partido: "Si queremos tener opciones, tenemos que hacer una defensa casi perfecto y es en lo que estamos trabajando y en lo que estamos concentrados".

El Leyma llevaba mucho tiempo sin encontrase tan arriba en la tabla. Sin un juego demasiado vistoso, y con muchos problemas en el tiro exterior, los naranjas han sido capaces de sacar adelante cinco partidos (Almansa, Canoe, Castelló, Huesca y Marín). "Esto es una carrera de fondo", matiza García, que prefiere esperar a las últimas diez jornadas para ver dónde están y marcarse un objetivo más real. De momento, lo que cuenta es que, como equipo, ve que los suyos crecen día a día. "Perderemos o ganaremos, pero lo que queremos es tener un estilo propio y poco a poco lo estamos consiguiendo", afirma. Con todavía un pequeño problema por resolver: jugar más cómodos en casa. "Necesitamos un día redondo para acabar de soltarnos", dice. Qué mejor que contra el líder.