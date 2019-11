Vuelven los partidos a las pistas cerradas el domingo pasado

Los trabajadores de los pabellones de la Xunta en la ciudad volverán a trabajar todo el fin de semana, por lo que las instalaciones de Monte Alto, Agra II, Elviña II y Monte das Moas volverán a programar partidos de fútbol sala, baloncesto y hockey sobre patines. El domingo pasado no se disputaron en estas pistas por la negativa de los empleados a trabajar debido a los impagos de la concesionaria. La empresa abonó ya la última nómina y las jornadas recuperan la normalidad.

Fundación Deporte Galego explica que durante la semana barajó con los clubes otras opciones para disputar los partidos antes de que se arreglase la situación, por lo que algunos encuentros se jugarán en otras pistas distintas a las suyas al haberlo acordado previamente.

Dominicos

Uno de los equipos en categoría nacional afectado por este problema es el Dominicos. De hecho, ya había anunciado a través de sus redes sociales que el partido de este fin de semana contra el Vilanova, correspondiente a la sexta jornada de OK Plata de hockey sobre patines, se jugaría en el Palacio de los Deportes de Riazor a partir de las 21.30 horas. Después del acuerdo alcanzado ayer por los trabajadores después de que la empresa se pusiera al día con sus nóminas, el club de la Ciudad Vieja ha decidido volver a casa y Monte Alto será el escenario del encuentro, que sí que se jugara mañana, pero a las 20.00 horas, el horario habitual de los partidos como locales del conjunto blanquinegro.

El que todavía no sabe dónde jugará su encuentro de la jornada en la OK Plata contra el Vilafranca es el Compañía de María, pero no como consecuencia del conflicto en los pabellones de titularidad de la Xunta. Si las condiciones lo permiten, lo hará en su pabellón colegial, pero si no es así, como ocurrió hace dos semanas, cuando tuvo que ir al Agra I a medirse al Oviedo Booling, tendrá que buscarse un escenario alternativo.