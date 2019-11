El Leyma alimenta la fe con un triunfo en Melilla

El Leyma Coruña sigue alimentando la fe. Si haber ganado al Palencia fue un auténtico espaldarazo, no lo menos fue imponerse ayer en una cancha tan difícil como la del Melilla. Los naranjas supieron aguantar en una primera parte de intercambio de golpes para en la segunda apretar en defensa y dejar al rival en solo 25 puntos para firmar la tercera victoria seguida, la séptima en diez partidos, y dormir en la tercera posición de la LEB Oro.

"Ha habido dos partes diferenciadas", analizaba ayer Sergio García. "Una primera en la que Melilla tuvo un nivel de acierto altísimo en la línea exterior, con once triples. Pero nosotros no estábamos ejecutando el plan de partido que queríamos. No nos conviene el intercambio de canastas", continuó. "En la segunda parte ajustamos eso, llevamos el partido a darle protagonismo a la defensa, ahí nos empezamos a encontrar más cómodos y cogimos una pequeña ventaja", añadió el técnico naranja. "En una final igualado ellos volvieron a anotar de tres, fallamos tiros libres importantes para haber tenido un poco más de calma en el último minuto. Estamos muy contentos", concluyó el vasco.

La próxima semana, el Leyma recibirá en el Palacio de los Deportes de Riazor (domingo, 18.00 horas) al Alicante con la intención de seguir creciendo y mejorando día a día.