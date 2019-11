Broche final para Lorza y Castro

Ángel Castro e Irati Lorza se proclamaron ayer campeones de la carrera de Los Rosales, última cita de la temporada más larga del circuito Coruña Corre, co un recorrido de seis kilómetros y cerca de 500 participantes. En total, han sido nueve las pruebas a las que ayer se pusieron punto y final con Abdelaziz Fatihi y Teresa Castro como los grandes dominadores.

El hispanomarroquí, de hecho, fue ayer segundo, a casi un minuto de Ángel Castro, que estrenó su palmarés esta temporada en el circuito. El de la Asociación Deportiva Cerne completó el recorrido en 21 minutos y 9 segundos, por los 21:51 de Fatihi. Tercero fue Nicolás Domínguez (22:04). También en el podio masculino acabó Castro, en su caso en tercera posición. La ganadora de cinco de las nueve carreras del circuito no pudo con Irati Lorza, que venció con 27:02 por delante de Inés Papín (27:25).

Por categorías, triunfos para Irati Lorza y Ángel Castro (sénior); María Carregal y David Fernández (sub 20); Patricia Suso y Pablo Barreira (sub 23); Marta Muíño y Nicolás Domínguez (veteranos 1); Inés Papín y Rubén Liñares (veteranos 2); Teresa Castro y Ramón Serantes (veteranos 3) y Pilar Marquiz y Ramón Antonio Varela (veteranos 4).

En las carreras de categorías inferiores vencieron María Fernández y Mario García (sub 18); Lucía Nistal e Iván Maroño (sub 16); Paula Vázquez y Daniel Salgueiro (sub 14); Jimena Outes y Martín Bazán (sub 12) y Vega Reboredo y Pablo Vara (sub 10).

El palmarés del circuito queda así: Abdelaziz Fatihi y Teresa Castro (Los Rosales); Lolo Penas y Teresa Castro (Los Rosales); Abdelaziz Fatihi y Zelin Spencer (Matogrande); Diego Ruiz y Sofía Fernández (Torre de Hércules); Pablo Bocelo y Teresa Castro (San Pedro de Visma); Pablo Bocelo e Inés Papín (Volta a Oza); Esteban Díaz y Teresa Castro (Ventorrillo); Abdelaziz Fatihi y Teresa Castro (Novo Mesoiro) y Ángel Castro e Irati Lorza (Los Rosales). La próxima gran cita será la San Silvestre.