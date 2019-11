Ana Peleteiro: "Lo que comemos es lo que somos"

Ana Peleteiro participó ayer en A Coruña en las actividades de la campaña Vai de peixe. La atleta recomendó una alimentación sana y contó confidencias sobre su cambio de estilo de vida, sobre todo la alimentación, lo que más cambió después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016. "Quería empezar a comer bien, meter más alimentos del mar, naturales, y dejar de lado los alimentos procesados. Os animo a hacer ese tipo de comidas, a ver recetas. Lo que comemos es lo que somos. Eso nos va a dar un cambio de salud y bienestar y aportar energía", comentó.

Peleteiro criticó la alimentación de los Centros de Alto Rendimiento en España y también la que suele ofrecérsele a los deportistas en las grandes citas. "A veces me tengo que ir a comer fuera del hotel para comer. Por ejemplo, en Birmingham, antes de la final tuve que ir a un restaurante porque sentía que necesitaba más energía", señaló. Sin embargo, en Doha, el pasado mes de octubre, consiguió un sexto puesto y dijo que la alimentación "fue una de las pocas cosas que valió la pena" en esa cita a la que estuvo a punto de no acudir porque tenía "la cabeza hecha un desastre" por los problemas físicos que arrastraba.

Allí llegó con un peso de 57 kilos pese a no haber comido "hidratos en todo el verano" y tener "más fuerza" que nunca, consideró la atleta, quien confesó que su entrenador, el cubano Iván Pedroso, le "pone las pilas" y no permite que se relaje, tampoco con la alimentación. "Pero tampoco me tiene que llamar mucho la atención. Me gusta cuidar mi alimentación y comer bien", dijo antes de incidir en otra clave para tener buena salud: "el descanso".

En eso ha cambiado mucho ya que atrás dejó una etapa de su carrera deportiva en la que se dejó llevar: "En Madrid salía para todo. Para todo", enfatizó Peleteiro. "Si pudiera volver atrás, a lo mejor no lo habría hecho, pero con 23 años ya he disfrutado de la chavalada, de los colegas, de Madrid y ya no me gusta salir de fiesta", advirtió. Ahora, se entrena en Guadalajara, donde solo conoce a gente que hace deporte y donde prioriza el "descanso". "Entrenamos de tres a cuatro horas y duermo 10 horas mínimo", respondió a preguntas de los asistentes.

"Es que allí tenemos 8 ó 9 grados y entonces tenemos que entrenar más tarde, así que como más tarde, ceno más tarde y también me acuesto más tarde. Me voy a cama a las 00.30-01.00 y hasta las 10.00 no me levanto", relató. Confesó que estudia "mucho a las personas", también a sus rivales, porque "el factor psicológico es súper importante". "Si llegas segura de ti misma a una competición, tus rivales lo notan; y si llegas con dudas, también. En el calentamiento de la clasificación del Mundial de Doha estaba como un flan y me costó, pero en la final estaba encendidísima, porque expresar eso a mis rivales es importante", dijo.