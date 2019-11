Barcelona, Atlético y Liceo

La gran temporada del Deportivo Liceo traspasa las fronteras de su deporte, el hockey sobre patines, porque en España solo hay otros dos equipos que están a su altura en cuanto a número de victorias. Son el Barcelona de la liga Asobal de balonmano y el Futsi Atlético Navalcarnero de la Primera División de fútbol sala. Si los verdiblancos suman diez triunfos en diez partidos, los azulgrana y las rojiblancas ya llevan once encuentros sin fallo en el inicio de sus respectivas competiciones. Un arranque perfecto que sitúa al conjunto dirigido por Juan Copa entre los más grandes, en el podio nacional.

El Barcelona de balonmano es el amo y señor de la Asobal. El año pasado se proclamó campeón sin derrotas en su casillero y casi con un pleno de triunfos, 29 en 30 jornadas. El resultado que queda fue un empate. Es más, el 13 de abril de 2018 los culés perdieron su primer partido en la competición doméstica en cinco años. Lo hicieron contra el Granollers, con un gol en el último segundo del rival (29-29). Hasta ese momento llevaban 146 encuentros sin conocer la derrota. Y ya encadena otros 45, los cuatro que quedaban de la temporada 2017-18, toda la 2018-19 y los once que van disputados de esta (2019-20), en los que además solo conjuga el verbo ganar.

Parecido es el dominio del Futsi Atlético en el futbol sala, que comparte con el Burela. De hecho, dos partidos suelen decidir la liga en favor de uno u otro equipo. Quien se lleve los enfrentamientos directos entre ambos suele ser el campeón, como pasó el año pasado y como de momento ocurre en esta temporada, en la que las madrileñas van líderes con once triunfos en once jornadas, uno por delante de las gallegas, que solo tienen una derrota, la que sufrieron ante su máximo rival.

En la OK Liga de hockey sobre patines, la hegemonía corresponde habitualmente al Barcelona. Es el conjunto culé el que tiene acostumbrado a los aficionados a una trayectoria impoluta. El curso pasado, sin ir más lejos, no perdió ningún partido y solo dejó de ganar tres, con tres empates. Por eso tiene todavía más mérito el arranque del Deportivo Liceo, que en la primera jornada de la competición infligió a los de la Ciudad Condal su primera derrota en la OK Liga desde el 18 de noviembre de 2017. Y ya no han vuelto a fallar.

Por detrás de Barça, Atlético y Liceo, hay otros cinco líderes invictos de máximas categorías. No hay que cambiarse de deporte porque uno de ellos es el Palau de Plegamans, que manda en la OK liga femenina de hockey sobre patines con un pleno de nueve victorias. Un ritmo también abrumador. Con una menos, ocho, se sitúan los dos primeros clasificados de las ligas nacionales de waterpolo: el Atletic Barceloneta en la masculina y el Mataró en la femenina. Siete tiene el Unicaja de la Superliga masculina aunque en su caso no cuenta con pleno de puntos porque dos de esos triunfos llegaron en el desempate, lo que vale dos puntos y no tres. Con seis está el Tres Cantos de la Liga Élite femenina de hockey línea y con cinco, el Club de Campo de la Liga Iberdrola de hockey hierba.

Tres partidos

Una vez igualado el mejor inicio de competición de su historia, el Deportivo Liceo está a tres partidos de terminar invicto e incluso con pleno la primera vuelta. Quedan tres rivales, dos de ellos complicadísimos. Primero viajará este fin de semana a Taradell, tercero por la cola, un duelo a priori asequible pero ante el que no quiere confiarse porque bajar el ritmo puede meterle en apuros. El siguiente fin de semana, el 8 de diciembre, visitará A Coruña el Caldes, un equipo que ha dejado de ser una revelación para convertirse en una realidad, ahora mismo quinto. Y cerrará la primera vuelta en la peligrosa pista del Reus, uno de los dos únicos equipos que este año ha podido vencerle „en las semifinales de la Supercopa„. La revancha está servida.