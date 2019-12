Hermanados por las medallas

Cuando se habla de los valores del deporte, a veces, por manida, la expresión deja de carecer de significado. Hasta que aparece una historia como la que protagonizaron en 2018 Martín Liste y Faisal Dauda que hacen recuperar la fe en aquel espíritu olímpico original por el que "lo importante es participar"y todas sus derivaciones. Porque a veces sucede que no gana el que corre más rápido, ni el que marca más goles o suma más puntos. Ni siquiera el que lanza más lejos. Porque en el Campeonato Gallego de atletismo fue el ghanés residente en Pontevedra y que compite por el Narón quien lo hizo, tanto en peso como en disco. Pero su condición de extranjero le impidió, por reglamento, subir al podio a recoger la medalla de oro. No se quedó sin ella porque Liste, al que fueron a parar las dos preseas, decidió compartir con su rival y compañero el botín. Su gesto, espontáneo y de corazón, tiene premio, el de la deportividad. Acaba de recoger el de la Xunta de Galicia en la Gala do Deporte Galego y el miércoles repetirá en el Ágora en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca organizada por LA OPINIÓN y el Concello. Liste, natural de Tordoia, lleva años compaginando sus dos pasiones, el atletismo y la halterofilia. No se le da mal ninguno de los dos, de hecho, este mismo fin de semana contribuyó a que el Club Halterofilia Coruña revalidase su título de campeón de la Copa del Rey. Sobre el tartán, su especialidad son los lanzamientos. ¿Qué músculo tiene más grande, el corazón o los bíceps?

Otros premios del jurado

Estos son los únicos premios que ya se conocen los ganadores. Son categorías especiales que el jurado ya decidió en su reunión del pasado jueves. Además de la deportividad y de la trayectoria, que recayó en Arsenio Iglesias, habrá otros cuatro galardones. El de la solidaridad será para el Proyecto ENKI, que además de organizar anualmente la carrera de obstáculos que lleva su nombre, que cada año agota dorsales en tiempo récord, tiene la misión de sensibilizar, visibilizar y buscar la integración de las personas con diversidad funcional en el deporte. El Premio Especial de los Letores es para Antonio Sandino, del Judo Club Oleiros, una de las promesas de este deporte que en 2018 fue campeón de España cadete. Por último, habrá dos menciones especiales, una para el Dépor Genuine, ejemplo de integración y de valores en el deporte, y otra para Jorge Pena por su hazaña de convertirse en el primer español de la historia en cruzar en solitario el Atlántico en un barco de remos.