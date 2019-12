Bulic, a un paso de la salida

En el que parecía el mejor momento de la temporada del Leyma, cuarto en la tabla y justo cuando el equipo acababa de dar una exhibición al llegar a los 100 puntos contra Alicante, los naranjas se encuentran con un bache inesperado por la solicitud de Mirza Bulic de abandonar el club. El ala pívot bosnio, muy por debajo de su rendimiento de la temporada pasada, comunicó que su situación personal no cumple "sus expectativas" y mostró su deseo de salir, como informa el Básquet Coruña en un comunicado. Desde hoy ya no se entrenará con el resto de la plantilla y las negociaciones con su agente para la rescisión amistosa de su contrato están muy avanzadas, por lo que se espera que durante el día de hoy ya sea oficial.

Hace unos meses, cuando se conoció que Mirza Bulic, mejor jugador del Leyma la pasada temporada, seguiría de naranja, el serbio decía en su Twitter: "Vuelvo a donde me aman y soy feliz". Pero la relación ha terminado desgastada. El ala pívot no estaba teniendo protagonismo en el inicio del curso. Y por más que dijera que no estaba preocupado, "cero, nada", como explicaba en una entrevista en este periódico, su situación deportiva individual acabó por pesar más. El domingo, sin ir más lejos, estuvo en pista tres minutos. Salió, hizo dos faltas, perdió dos balones, y ya no volvió a salir más. Una primera pista. Del amor al " That's all falks", el mítico "esto es todo amigos" de los Looney Toons, con el que en esta misma red social dejó ver que algo pasaba. Después eliminó la publicación, pero ya había dado tiempo a que los rumores de su salida se disparasen, lo que confirmó el club en un comunicado.

"Fue una decisión difícil, pero como dicen, todo lo bueno es corto. No es adiós Coruña, es solo hasta las próxima vez. Una vez naranja, siempre naranja. Gracias familia. ¡Nos vemos pronto!", escribió a última hora de ayer. "A lo largo de todo este período de tiempo ha demostrado una gran calidad humana y una enorme profesionalidad, por lo que le deseamos la mejor de las suertes en el futuro en el plano personal y profesional", le deseó, por su parte, el Básquet Coruña.