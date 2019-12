Los indomables números del líder

El Viaxes Amarelle ya es el nuevo líder de su grupo de Segunda División. En realidad, siempre había estado ahí, al acecho del O Fisgón, pero con un partido menos porque le tocó descansar en la primera jornada por la renuncia del Stilo. Fue en la jornada del fin de semana pasado cuado las naranjas, con su victoria en el derbi provincial contra el Valdetires Ferrol, pudieron asaltar la primera posición. Con ocho encuentros disputados, el conjunto dirigido por Jorge Basanta se pone al rente de la tabla con 22 puntos de los 24 posbles (siete vctorias y un empate) y con dos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor (20) El tercero ya es el A Ferevenza, con 14 y un partido más. Números que lanzan al equipo coruñés hacia el objetivo de volver a Primera División.

Y es que el Amarelle abría la temporada con la mala noticia del descenso, tras no haber podido el pasado curso mantenerse en la máxima categoría. Sin embargo, mantuvo el bloque de jugadoras, con mucho talento y futuro, la mayoría muy jóvenes. Y toda esa calidad está explotando ahora en Segunda División. El conjunto naranja es el gran dominador de la liga, no solo porque no haya perdido ningún partido y solo empatado el derbi frente el Comarca A Fervenza. También porque es el equipo más goleador. las coruñeses llevan 46, lo que da una media de casi seis tantos por jornada. El segundo en esta lista también es el O Fisgón, con 34. Doce menos que el potencial ofensivo del Amarelle.

En el otro extremo, las de Jorge Basanta son también el equipo que menos goles recibe, solo nueve en ocho partidos, lo que sale a uno por encuentro. Pese a los problemas de lesiones en la portería, lo que obligó a la incorporación de Irene Floriani para reforzar un puesto que se nota que está bien cubierto. Las lesiones, de hecho, son el único contratiempo del Amarelle este inicio de curso casi imparable. En el último partido, de hecho, la holandesa Reneé no puedo finalizar el encuento y está pendiente de valoración médica. Si es leve, puede tener tiempo a recuperarse porque este fin de semana no hay competición, que regresa el día 14.