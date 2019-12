Un premio para 36 casas

El discurso de Alberto Piñeiro, capitán del Deportivo Genuine, fue uno de los momentos más emotivos de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca que se celebró el miércoles en el auditorio del Centro Sociocultural Ágora. Él fue el encargado, junto a Gelines Romero, responsable del proyecto y de la Fundación, de recoger la Mención Especial con la que el jurado de los premios decidió reconocer a su equipo. Pero no quiere ser el único que disfrute de él. Así que han tomado la decisión más salomónica posible. No van a partir el premio por la mitad, ni en tantos cachitos como jugadores tiene la plantilla. Mucho mejor. La estatuilla con la silueta del Palacio de los Deportes de Riazor y la Torre de Maratón no tendrá una sede fija, por lo menos durante las próximas 36 semanas. Porque esta irá viajando de casa en casa de cada uno de los jugadores que forman el proyecto para que todos puedan tenerlo en sus manos y sentirse ganadores. Lo suyo es un trabajo en equipo, también para las recompensas. Otra de las lecciones que nos da este Dépor Genuine y que demuestra que el jurado no se equivocó al elegirlos para esta Mención Especial.

"Son un grupo humano excelente", comenzó su discurso de agradecimiento Gelines Romero. "Cuando hace tres años iniciamos este proyecto sabíamos que estábamos creando algo que iba micho más del fútbol. Nos continuan dando una lección de vida y recordando los verdaderos valores del deporte", concluyó. Cuando le tocó el turno a Alberto Piñeiro, el capitán comenzó el discurso presentándose. "Es un honor estar hoy aquí y una suerte la de poder recibir este premio en nombre de mis compañeros", continuó. "Quiero dedicarle el premio al club y a todos los que han hecho posible el proyecto. ¡Siempre Forza Dépor!", tras lo que se ganó el aplauso de todos los presentes.

Arriba y abajo

El del Dépor Genuine no era el único premio con riesgo a ser dividido. El de la Deportividad también peligraba porque sus protagonistas ya demostraron que en lo de compartir no les ganaba nadie. Martín Liste y Faisal Dauda se reencontraron sobre el escenario, cuando el ghanés salió desde bambalinas. Ya no se separaron porque el coruñés, cambió su sitio reservado entre el público para sentarse al lado del que había viajado desde Pontevedra por él y asistir al resto de la Gala desde la primera fila.

Ellos habían sido los encargados de romper el hielo, así que uno a uno fueron viendo salir al resto de finalistas y ganadores: Antonio Sandino (Lectores); ENKI (Solidaridad); Jorge Pena (Mención Especial); Dépor Genunine (Mención Especial); Campeonato de Europa de hockey (Mejor Competición); Paula Lema (Mejor Árbitra); Club Halterofilia Coruña (Mejor Club); Hockey Club Liceo (Mejor Equipo); Jesús de la Fuente (Mejor Entrenador); Arsenio Iglesias (Trayectoria); Jacobo Garrido (Mejor Deportista con Discapacidad); Toni Ripoll (Mejor Promesa Masculina); Nadia Iglesias (Mejor Promesa Femenina); Ignacio Alabart (Mejor Deportista Masculino) y Helia González (Mejor Deportista Femenina).