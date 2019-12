El Dominicos se conforma con la plata

El Dominicos no pudo conseguir la primera victoria coruñesa del Torneo Eixo Atlántico que anualmente organiza la Asociación de Clubes Coruñeses de Hockey sobre Patines en la ciudad. Se mantiene el dominio de los equipos coruñeses, que han ganado todas las ediciones, con el triunfo en esta ocasión de un Valongo que fue superior y que se impuso por 5-1. El conjunto luso es, de hecho, el vigente campeón de Europa sub 15 ya que venían de imponerse en Vilanova en el Eurockey de la categoría. Los blanquinegros demostraron que son una gran generación, con mucho futuro, con uno éxito en su palmarés después de su subcampeonato nacional y su participación en el torneo continental.

Compostela, tercero

En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Compostela venció al Barcelos. En quinta posición se situó el Liceo gracias a su triunfo sobre el Compañía de María mientras que cerraron el top ocho el y Ferrol y Gulpilhares. Por detrás, el Raxoi, el Escola Lubiáns, el Bragança y el AC da Feira.

La competición arrancó el sábado y la fase de grupos se disputó entre el Palacio de los Deportes de Riazor y Monte Alto. Los partidos ya se trasladaron ayer a Riazor, donde además los jóvenes jugadores, la representación del futuro de Galicia y el norte de Portugal, pudo presenciar el duelo entre el Liceo y el Caldes de la OK Liga. Primero se disputaron dos encuentros del Eixo Atlántico, después el de la OK Liga, y a continuación, ya los cuatro últimos de la competición sub 15, incluido los duelos por el bronce y por el título.