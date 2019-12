Absueltos los jugadores en el juicio por el amaño del Levante-Zaragoza

El titular del juzgado de lo penal 7 de Valencia ha absuelto a los jugadores acusados por el supuesto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza de la temporada 2010-11 que desembocó en el descenso del Deportivo. Según confirmaron fuentes judiciales, el juez absolvió finalmente a los jugadores del delito de corrupción deportiva por el que fueron acusados, pero ha condenado a un año y tres meses por un delito de falsedad documental a dos directivos del Zaragoza, el expresidente Agapito Iglesias y Javier Porquera.

El titular del juzgado ha determinado que ambos condenados "justificaron de forma fraudulenta la salida de 1,7 millones de euros de las cuentas del Zaragoza con el pago de primas especiales a sus jugadores por lograr la permanencia en Primera División". En cambio, la Fiscalía Anticorrupción defendió en el juicio que el dinero habría servido para pagar sobornos, un hecho que la sentencia considera no ha quedado acreditado.

No obstante, la sentencia sí concluye que el "pago de esas primas no era real y se fingió para ocultar la salida del dinero ante la inminente declaración del concurso de acreedores" del Zaragoza. Pero el magistrado no encuentra pruebas de que el dinero fuera destinado a los jugadores del Levante para amañar aquel partido del año 2011.

Según consta en la resolución que el juez entregó ayer a las partes, "en el acto del juicio nada se ha probado acerca de las circunstancias en las que se habría perpetrado el delito de corrupción deportiva, ni acerca de las personas que participaron materialmente en el amaño, ni como se negoció, ni quienes o como lo ejecutaron, de una o de otras partes".

La única información concreta, dice el magistrado, "con la que contaríamos a este respecto es la que, supuestamente, le habría transmitido al señor Javier Tebas (presidente de LaLiga) su misterioso confidente, cuando le dijo que el dinero, tras sacarlo en efectivo, habría sido trasladado materialmente a Valencia por parte del capitán Paredes, del doctor Villanueva y del director deportivo Antonio Prieto para entregárselo a los jugadores del Levante a través de su capitán Ballesteros".

El Deportivo no se pronunció ayer respecto a la sentencia. El club estaba personado en la causa, ya que el resultado de ese partido y su derrota ante el Valencia le mandó a Segunda División tras veinte temporadas consecutivas en la élite y, posteriormente, se vio abocado a entrar en Concurso de Acreedores. El club no hizo valoraciones sobre la decisión del juzgado valenciano, que no consideró probado el amaño del partido investigado.