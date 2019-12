"El nivel del concurso es impresionante"

El jinete vigués Jacobo Fontán, se proclamaba ganador del Gran Premio Prosegur el pasado verano ante la atenta mirada de toda la grada. Era la segunda vez que el gallego levantaba una copa internacional en su propia tierra. Este fin de semana, el joven de 39 años repite participación en la trigésimo novena edición del CSI Coruña con ganas de repetir su victoria.

¿Cómo se compagina el cargo de director y socio de una empresa con un hobby tan sacrificado como la equitación?

La verdad es que no tengo todo el tiempo que me gustaría para dedicárselo a los caballos, pero los ratitos que tengo los disfruto mucho. También tengo amigos que están metidos en este mundo y me ayudan mucho con la logística como Rafa Tapias, que se encarga de todo en Vigo, me ayuda con el entrenamiento y mantiene a los caballos bien trabajados, o Jesús Bamonde que siempre que vengo a este concurso me cuida como un rey. Y por supuesto a mi mujer que me acompaña a todo.

Hace escasos meses levantaba a toda una grada con un espectacular desempate que le alzaba con la victoria del Gran Premio Prosegur ¿Qué se siente en un momento así?

No hay muchas ocasiones en las que se gane algo de este nivel y mucho menos en casa. Hace muchos años gané una prueba grande en el Concurso Internacional de Saltos de Vigo y lo recuerdo con muchísimo cariño, pero en esta ocasión se juntaron muchas cosas. Fue en Galicia, en un escenario del que poco puedo decir, en un desempate muy rápido y sobretodo saliendo el último de tal forma que fui consciente de que ganaba de forma inmediata. La hora favoreció mucho porque las gradas estaban llenas y, siendo gallego, la gente apretó mucho. Fue una pasada. La mejor experiencia que recuerdo en una pista

Cuéntenos algo sobre u valiente y veloz caballo

Mi caballo es un crack. Es un caballo que compré por recomendación de João Mota el año pasado. Estuvo saltando pruebas pequeñas hasta los 8 años que lo empezó a montar Matos Almeida durante pocos meses antes de empezar conmigo. El Gran Premio Prosegur que gané, fue la primera prueba de 1.45 metros que hacía en su vida y mira. Es muy listo y tiene mucho corazón, siempre lo da todo y eso vale muchísimo. Es un caballo perfecto para alguien no profesional como yo.

¿Se ve con posibilidades de ganar en esta trigésimo novena edición del CSI Coruña?

Realmente es muy difícil. Llego con pocos concursos, un poquito falto de entrenamiento. El nivel es muy bueno y somos muchos. Pero bueno, seguro que en verano te hubiera contestado lo mismo...

¿Qué significa para un gallego tener una sede de la Copa del Mundo en su tierra?

Pues que quieres que te diga. Piensa cuántos concursos de este nivel hay en España... Es impresionante y ya van 20 años. Casas Novas es la mejor instalación que hay, sus propietarios y Oxer, empresa organizadora, lo hacen muy bien y nosotros lo disfrutamos mucho.

¿Cree que hay afición a la hípica en Galicia?

Muchísima. La relación de Galicia con el campo y los caballos siempre existió y, además, lleva conectada al primer nivel muchos años. Este concurso, la Copa del Mundo en Vigo... Todo eso engancha a la gente. También ayuda mucho el Trofeo Casas Novas, donde se le da la oportunidad a la gente joven de saltar en esta pista.

¿A qu se dedica este vigués de nacimiento y residencia?

Al peixe, ¡a qué me voy a dedicar siendo de Vigo! Soy socio de Lanzal, una empresa dedicada a la pesca y comercialización de productos del mar y, ahí es donde trabajo.

Hagamos una quiniela, ¿Quién cree que se llevará el Gran Premio Copa del Mundo del domingo?

Me encantaría que ganase alguno de los jinetes españoles y además, hay posibilidades. Sergio (Álvarez Moya), por ejemplo, llega muy bien y Eduardo (Álvarez Aznar), mira la temporada que lleva. De los extranjeros y saliendo de los más clásicos, diría que Laura Renwick. Una fiera.