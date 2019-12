La española Queralt Castellet, primera líder de la Copa del Mundo de halfpipe

La española Queralt Castellet se convirtió en la primera líder de la Copa del Mundo de halfpipe de snowboard, al ganar la prueba inaugural, disputada este sábado en la estación estadounidense de Copper Mountain (Colorado).

Castellet, nacida hace 30 años en Sabadell y cuatro veces olímpica, no pudo comenzar de mejor manera una competición que la pasada temporada concluyó segunda y que estuvo a punto de no disputar, según explicó en octubre -porque en ese "momento no" se lo podía "permitir" por falta de fondos-, aunque finalmente llegó a un acuerdo con la federación que preside José María Peus y el pasado lunes ambas partes anunciaron que la 'rider' barcelonesa volverá a luchar por la Bola de Cristal.

Queralt forjó su triunfo en la primera de las tres rondas, en la que tomó un liderato que ya no soltaría al sumar 87,75 puntos, 7,75 más que la china Jiayu Liu; y con una ventaja de 10,25 sobre la estadounidense Maddie Mastro, la única que la había superado en la calificación del pasado jueves.

En su segunda puesta en escena (valorada por los jueces en 42 puntos), Castellet mantuvo el primer puesto de la prueba, ya que ni Liu (76,75), ni Mastro (71,50) mejoraron sus 87,75 puntos en una segunda ronda en la que ninguna de las ocho finalistas mejoró su clasificación.

En la tercera y última ronda, ninguna de las contendientes mejoró su puntuación y Queralt (32,50 en esa ronda) se apuntó la victoria por delante de Liu y de Mastro; en una prueba en la que la japonesa Kurumi Imai fue cuarta, con los 72,50 puntos que sumó en la primera ronda, por delante de las chinas Shaotong Wu y Xuetong Cai -oro en los Mundiales disputados en la estación española de Sierra Nevada (Granada) en 2017-, que también mantuvieron el quinto y el sexto puesto que ocupaban, respectivamente, después de la primera bajada.