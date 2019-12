Refuerzos coruñeses para el asalto al Campeonato de Europa sub 17

El Areces-Ecopilas-Pavitek-Asturhockey asturiano ha mirado hacia A Coruña para reforzarse de cara a su participación en el Campeonato de Europa sub 17, que arranca hoy en Molfetta (Italia). Allí estarán las jugadoras del Cambre Raquel Parga y Cristina Diz „además de las santiaguesas Alba Pampín e Icia Brea„, que debutarán en una cita internacional con el objetivo de seguir sumando experiencias. Parga, de hecho, ya llegó a debutar el año pasado en la OK Liga femenina de la mano del Liceo. Este año, en las filas del Cambre, aspirará junto a su compañera y el resto del equipo a la Liga Gallega ya que el club acaba de confirmar su participación. No lo hizo en la Copa Federación en la que las verdiblancas se proclamaron campeonas con ocho triunfos en ocho partidos, presentando su candidatura para el título y el ascenso y al que el Cambre espera poder plantar cara y luchar por las primeras plazas.

Antes llegará el reto continental para dos de sus jugadoras estrella. Ayer ya viajaron con el equipo y hoy a primera hora podrán probar la pista del Palazzetto dello Sport Nunzio Fiorentini antes del exigente debut, ya que a las 16.00 horas estrenarán el campeonato frente al Mataró, campeón europeo en 2015 y 2016 y el vigente campeón de España, siempre entre los primeros puestos del Nacional. Mañana el siguiente rival será el anfitrión Pink 2019 Molfetta (13.30 horas) y cerrará la clasificación del grupo A por la tarde contra el Eagle Team alemán. En el B competirán el England RHC inglés, el Espoir Ligerien francés, el Observar e Validar Futuro de Portugal y el Sferic Terrasa español. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán en las semifinales del sábado, mientras que los dos últimos lucharán por el puesto del quinto al octavo. La final está prevista para el domingo a partir de las 11.30 horas.

Cita en Portugal

El Campeonato de Europa no será la única cita internacional para la base coruñesa durante el fin de semana. Las selecciones gallegas sub 17 femenina y sub 15 masculina, con representación de jugadores de la ciudad, tomará parte en el Torneo Internacional de Natal Azemad que se disputará en Sao Pedro do Sul (Portugal) con la participación de los combinados de Aveiro, Minho y Porto.

En el equipo femenino, dirigido por Ainhoa García, competirá Isa Barros, del Deportivo Liceo, Claudia San Miguel, María Hernández y Nuria Ares, del Compañía de María, y Lucía Castro, del Borbolla. Completan el combinado las santiaguesas Martina Barros, Uxía Pereiro, Irene Regueiro, Julia González y Noa Fuentes (Raxoi).

Manuel Togores, por su parte, convocó para el conjunto masculino a los coruñeses Iván Pérez (Cambre), Alejandro Expósito (Deportivo Liceo) y Pablo Castellanos (Compañía de María). El grueso de la selección vendrá desde Santiago con la presencia de Manuel Rodríguez e Iván Pazos (Raxoi) y Breixo Lema, Hugo García, Pedro Lema, Adrián Torres y Bruno Saavedra (Compostela). Este último, además, acaba de ser llamado por la Federación Española para un control nacional los días 2 y 3 de enero en el CAR de Sant Cugat.