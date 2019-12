'Fabien' roba el espectáculo

El Barcelona-Deportivo Liceo de hoy no se jugará. El temporal Fabien, con fuertes vientos, impidió que el conjunto verdiblanco pudiera coger ayer un avión con destino a la Ciudad Condal, donde hoy a las 12.00 horas tenía que jugar el duelo por el liderato en el Palau Blaugrana, donde también se abría la segunda vuelta de la OK Liga. El club coruñés le ha trasladado tanto al conjunto culé como a la Federación Española su imposibilidad de viajar, así como dos fechas alternativas para la celebración del partido: el 14 de enero y el 28 del mismo mes.

Los coruñeses se quedaron en tierra en Alvedro porque el avión que venía de Barcelona no pudo aterrizar y fue desviado a Madrid. Lo intentaron también desde Santiago, a donde viajaron en autobús. Después de más de cinco horas de espera y de que también se viera frustrada su esperanza porque el vuelo tampoco pudo aterrizar en Lavacolla y fue desviado a Oporto, el club decidió que sin más alternativas la única solución era regresar a casa. Hoy tampoco será posible desplazarse a Barcelona porque el conjunto dirigido por Juan Copa no consiguió pasaje en ninguno de los dos vuelos que por la mañana partirán con rumbo a Cataluña, uno a las seis de la mañana y otro a las nueve. No obstante, tampoco tiene asegurado que ninguno de esos dos aviones pudieran despegar, aunque se esperaba que el temporal remitiese a partir de las cuatro de la madrugada.

Tampoco parecían las mejores condiciones para afrontar uno de los partidos más importantes de la temporada. Primero por haberse pasado ayer más de seis horas de espera repartidas entre dos aeropuertos. Y viajar hoy por la mañana también sería demasiado atropellado porque llegarían justos de tiempo para viajar del avión, desplazarse al Palau Blaugrana, cambiarse y jugar el partido. Tampoco la entidad culé ofreció retrasar la hora del partido y tampoco había aceptado previamente la oferta verdiblanca, ya que el club, que el martes estaba en Reus donde había jugado el último partido de la primera vuelta, ya le había pedido adelantar el partido al viernes.

Problemas para el CRAT

Las jugadoras del CRAT tampoco lo tuvieron fácil. En su caso, ellas tenían que viajar a Sevilla. Al igual que los del Liceo, no pudieron salir desde A Coruña, pero sí que tuvieron suerte desde Santiago. Aunque con suspense, ya que ya embarcadas en el avión, les comunicaron que debido a la suspensión momentánea del espacio aéreo tendrían que esperar una hora y, si pasado ese tiempo no había vuelto a reabrirse, no podrían despegar. Finalmente sí lo hicieron y a media tarde llegaron a la capital andaluza, donde hoy tendrán un importante partido contra el Universitario, tercero contra cuarto, que puede asentar su posición de play off. El Calasancias de voleibol, por su parte, no pudo jugar porque en San Sadurniño cerraron los pabellones municipales.