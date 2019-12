El Leyma pierde su esencia

Otra montaña rusa para el Leyma, que después de la hazaña de imponerse al Valladolid se derrumbó ayer en Lugo frente al Breogán, como dos semanas antes le había pasado tras el triunfo ante Palencia y la debacle en Palma. El derbi gallego fue para los que jugaban en casa, que pasó por encima de los naranjas que ya avisaba el técnico que había pasado una semana complicada por los problemas físicos de los jugadores y, de hecho, no pudieron salir ni Augustas Peciukevicius ni Ashley Hamilton, precisamente las dos últimas incorporaciones.

"Nos han pasado por encima, solos nos queda pedir disculpas a nuestros aficionados, a los que hayan tenido que tragarse el partido que hemos hecho hoy", dijo tajante el técnico vasco. "Nos faltaban dos jugadores pero en ningún caso puede ser una excusa. Mi equipo no ha mostrado el esfuerzo que acostumbra y no podemos permitirnos jugar sin esfuerzo", analizó. "Solo nos queda agachar la cabeza y trabajar para el siguiente partido. Si somos capaces de aprender de lo sucedido, nos valdrá en el futuro. No podemos rendirnos ante un equipo que jugó de forma extraordinaria. Nos pueden ganar pero estamos obligados a vaciarnos y dar lo máximo y luego la diferencia que tenga que ser la que tenga que ser", concluyó.

El Leyma se mantiene en la quinta posición pero el Breogán le da alcance en número de victorias, nueve. El próximo partido de los naranjas será el domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Cáceres.