Se esperaba una decisión inmediata, ya para hoy, pero finalmente el Comité de Competición aplaza hasta finales de semana la resolución de lo que ocurrirá con el Barcelona-Liceo que no pudo disputarse el domingo. Durante el día de hoy el conjunto coruñés enviará sus alegaciones de por qué no pudo presentarse al partido (el temporal Fabien canceló prácticamente todos los vuelos en la comunidad gallega durante la jornada del pasado sábado), y mañana las estudiará en su reunión el Comité. Teniendo en cuenta que hay un festivo de por medio (el miércoles es Navidad), fuentes de la Federación Española de Patinaje aseguran que hasta final de semana, jueves o viernes, no se hará pública la determinación.

Las dos opciones que hay son que el Comité de Competición, presidido por Joan Garrido, no entienda que los motivos del Deportivo Liceo para no presentarse en el Palau Blaugrana para el partido fueran de fuerza mayor, en cuyo caso le daría por perdido el partido por 10-0; o por el contrario que sí que haye lógicas sus explicaciones, lo que implicaría buscar una nueva fecha para disputar el encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la OK Liga. En el club verdiblanco están convencidos de que no hay otra opción que que se dispute el partido. Hay un precedente cercano. En 2017 al Viareggio le cancelaron el vuelo que le tenía que traer hasta Reus para jugar la Liga Europea. El Comité Europeo no tuvo dudas y fijó un nuevo día para la cita.