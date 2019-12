Preparados para la San Silvestre

Ni el temporal Fabien pudo el sábado con un animado grupo de unos 20 corredores del Club Hércules Termaria para reconocer el circuito de la San Silvestre del próximo 31 de diciembre. Porque si la carrera es la más divertida del año, entrenarse para ella también lo es. "Fueron kilómetros de risas", dice Cristina Vara, una de las participantes. Las ráfagas de viento por el paseo marítimo y la lluvia no les borraron la sonrisa. "A las once, al poco de que saliéramos, nos tuvimos que refugiar en el hotel Riazor porque cayó una aguacero. Fue el único momento que paramos", asegura. El mal tiempo también les impidió seguir con el plan inicial, pero hicieron igualmente el recorrido, que esta edición tendrá salida y meta en O Parrote, solo que al revés. "No era el mejor día del año, pero de lo que se trata es de pasarlo bien", añade.

Cada martes y jueves del mes de diciembre el equipo de Termaria ha estado realizando sesiones para prepararse. La última será el próximo jueves. La camaradería que se consigue ha hecho que muchos se hagan adictos. Una de ellas, la propia Cristina, que la de este año será su cuarta San Silvestre. "Es un mes muy bonito porque está la gran cita, pero antes hay muchas ceremonias de preparación. Lo importante no es solo correr, sino conocer gente nueva, animarnos unos a otros... a mí me cambió la vida", sentencia.

Cada año los miembros del Club Hércules Termaria se convierten en unos de los principales animadores de la San Silvestre con disfraces muy trabajados que son casi una performance. Algunos de los más aclamados fueron el de natación sincronizada o el del año pasado, de romanos. Este irán de Forrest Gump ya que todos los miembros del club que se han apuntado recibirán un disfraz con un chubasquero y una barba. "¡Corre, Forrest, corre!".

La San Silvestre Coruña afronta su recta final de inscripciones, que podrán hacerse hasta las 23.59 horas del próximo jueves día 26. Ya quedan menos de mil dorsales, unos 800, para la carrera absoluta, de 7,2 kilómetros de distancia. Los días previos siempre son los de más movimiento por lo que se espera que en poco tiempo se agoten las 4.500 plazas disponibles. La incripción presencial en los centros de El Corte Inglés ya está cerrada, por lo que solo puede hacerse a través de las páginas webs www.championchipnorte.com y www.sansilvestrecoruna.com.