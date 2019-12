El Comité de Competición pospone su decisión hasta final de semana

Se esperaba una decisión inmediata, ya para ayer, pero finalmente el Comité de Competición aplazó hasta finales de esta semana la resolución de lo que ocurrirá con el Barcelona-Liceo que no pudo disputarse el pasado domingo. Durante el día de ayer el conjunto coruñés envió sus alegaciones, dentro del plazo de 48 horas establecido por el reglamento, de por qué no pudo presentarse al partido „el temporal Fabien canceló prácticamente todos los vuelos en la comunidad gallega durante la jornada del pasado sábado„, y hoy el Comité presidido por Joan Garrido las estudiará en su reunión en la Ciudad Condal. Teniendo en cuenta que hay un festivo de por medio (mañana es Navidad), fuentes de la Federación Española de Patinaje aseguran que hasta final de esta semana, jueves o viernes, no se hará pública la determinación.

Existen dos opciones. La primera, que el Comité de Competición interprete que los motivos por lo que el Deportivo Liceo no se presentó en el Palau Blaugrana a las 12.00 horas del domingo para jugar el partido contra el Barcelona no fueron de fuerza mayor, en cuyo caso le daría por perdido el partido por 10-0, como estipula el reglamento en caso de incomparecencia; o por el contrario que sí que encuentre lógicas sus explicaciones y las entienda, lo que implicaría buscar una nueva fecha para disputar el encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta de la OK Liga. En el club verdiblanco esperan que el Comité sea comprensivo y están convencidos de que no hay otra opción que la de que se dispute el partido en cualquier otro momento.

Hay un precedente cercano. En 2017, al Viareggio italiano le cancelaron el vuelo que le tenía que traer hasta Reus para jugar la Liga Europea. El Comité Europeo no tuvo dudas y fijó un nuevo día para la cita. Esta misma temporada tampoco se pudo disputar el Reus-Barcelona por culpa de las goteras que el temporal había causado en el pabellón de la ciudad tarraconense. En este caso, ambos equipos estaban en pista y se pusieron de acuerdo en aplazar el duelo, que no se disputó hasta casi dos meses después, el pasado 3 de diciembre.

Vacaciones por Navidad

Los jugadores del Deportivo Liceo disfrutan de una semana de vacaciones. El domingo todos estaban preparados y advertidos de que tenían que estar atentos por si había milagro y podían viajar por la mañana a Barcelona. Una vez confirmado que era imposible, todos empezaron sus vacaciones de Navidad, con una semana por delante para descansar. Han tenido mucho desgaste en las últimas semanas, incluido el que sufrieron todo el sábado en el aeropuerto sin saber si podrían viajar o no. Muchos se fueron a sus casas, como el caso de los hermanos Di Benedetto y los Grau. El lunes 30 los diez están citados para reincorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Juan Copa para empezar a preparar el primer partido de 2020, el que tiene que enfrentarles al Noia en el Palacio de los Deportes de Riazor el sábado 4 a las 19.00 horas.