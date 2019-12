Galicia gana el Torneo de Natal

La selección gallega sub 17, con las coruñesas Isa Barros (Deportivo Liceo); Claudia San Miguel, María Hernández y Nuria Ares (Compañía de María) y Lucía Castro (Borbolla), se proclamó campeona del Torneo do Natal de Aveiro el pasado fin de semana, una competición en la que el combinado autonómico masculino de categoría sub 15 se colgó la medalla de bronce. Las chicas se impusieron al Porto (0-2) y al Aveiro (1-10). El temporal Fabien también afectó a su participación, obligando a cancelar toda la jornada vespertina del sábado por problemas técnicos.