La carrera que se olvida del crono

El principal éxito de la San Silvestre Coruña, organizada por el Club Rialto y patrocinada por LA OPINIÓN A CORUÑA, es que no es una carrera más, como las del resto del calendario atlético de la temporada. Todas tienen su tirón, pero precisamente el de la prueba del 31 de diciembre es la carencia de competitividad. En ella, los atletas se olvidan del cronómetro y se echan al asfalto con el único objetivo de disfrutar. Algunos para acompañar a familiares y amigos que en otras circunstancias no podrían seguirles el ritmo. Otros porque cargando con disfraces a cada cual más ingenioso no es tan fácil ir a alta velocidad „aunque se vaya en AVE„. "Toca salir a correr para despedir el año", destacó ayer la alcaldesa Inés Rey en la presentación en el Concello de la prueba. "Es una carrera para hacer en familia, la más divertida del calendario en la que nos olvidamos de las marcas y de los récords para gozar y despedir el año a lo grande", añadió.

Rey también quiso destacar los números de esta edición de la San Silvestre, que cumple un número tan especial como el de los diez años, lo que confirma su consolidación dentro del calendario atlético de la ciudad. "Son 4.650 inscritos en la categoría absoluta, más de 150 que el año pasado. Para las carreras infantiles se apuntaron 172", señaló y también apuntó a que "uno de cada cuatro participantes son de otra comunidad" y que habrá 21 países representados en la carrera, lo que también ahonda en otra de las facetas importantes de la carrera, convertida también en un foco de turismo para la ciudad. De hecho, en la presentación además de Inés Rey y Juan Ignacio Borrego, concejal de Deportes, estaba Diana Cabanas, concejal de Turismo, Comercio y Mercados, que además será la representante del Gobierno municipal en la carrera.

Cortes de tráfico

La organización de la San Silvestre ha intentado que la afección al tráfico sea la menor posible, pero siempre salvaguardando la seguridad de todos aquellos que participan en la prueba. En el Parrote, para el montaje de la zona de meta y salida, estará cortado el paseo peatonal en la mañana del 31, así como en el momento de la salida. El circuito también se cerrará al tráfico, pero se irá abriendo según vayan pasando los corredores. La zona de Cantones y plaza de Ourense quedará liberada a partir de las 17.15 horas mientras que el tramo del paseo marítimo desde las Catalinas hasta los la rotonda de los surfistas permanecerá cerrado hasta aproximadamente las 17.30. Desde allí, estará cortado el carril que va pegado el mar, por donde discurrirá la carrera, mientras que se abrirá el otro a los vehículos.

La San Silvestre está organizada por Club Rialto, con la colaboración del Concello y Turismo de A Coruña, LA OPINIÓN A CORUÑA, Abanca, Método Construcción, Emalcsa, Cocacola, Termaria, El Corte Inglés y Gadis como patrocinadores.