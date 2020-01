Jornada reducida pero con un duelo crucial para el CRAT

Sin competición para el Maristas, los tres equipos coruñeses de OK Plata (Compañía, Dominicos y Liceo) ni para los de voleibol (Zalaeta y Calasancias), la jornada para el polideportivo coruñés queda reducida a tres partidos, todos en casa. Hoy para el Viaxes Amarelle y el OAR y mañana, para el CRAT, que se juega contra el Cisneros buena parte de sus opciones de entrar en el play off.

►Rugby. Importante partido para el CRAT. Las vigentes campeonas de la Liga Iberdrola necesitan ganar para seguir optando a la defensa de su título. Las coruñesas son quintas, a dos puntos de un Complutense Cisneros que ocupa la cuarta plaza y que mañana visita A Coruña (Elviña, 12.30 horas). Aunque una derrota no las descartaría, sí las alejaría de la lucha y las dejaría sin margen de error para lo que resta de segunda vuelta. El conjunto dirigido por Jos Portos y Rogelio Sabio perdió en la última jornada contra el Sevilla, pero había mostrado muchos signos de mejoría desde un arranque dubitativo. En Madrid, el CRAT perdió por un solo punto (13-12) y ahora quiere hacer valer el factor cancha.

►Fútbol sala. El Viaxes Amarelle regresa a la competición regular después de haber disputado el primer encuentro de 2020 contra el Burela en la Copa de la Reina. Los coruñesas defiende el liderato de su grupo de Segunda División ante la visita del Castro (Elviña, 18.00 horas), un recién ascendido peligroso y más teniendo en cuenta que las naranjas presentarán bajas importantes. Aun así, están en forma, como demostraron pese a la derrota contra el conjunto de la Mariña lucense. Hicieron una buena primera parte, pero las vigentes campeonas de la Copa arrasaron en la segunda. La escuadra herculina afronta el encuentro con varias bajas importantes. De todas formas, la plantilla dirigida por Jorge Basanta tendrá que poner su trabajo sobre la cancha y pelear por tres puntos muy importantes en el fin de semana previo a la última jornada de la primera vuelta, en la que tendrá que visitar la cancha del segundo clasificado, el O Fisgón. El Castro, por su parte, ocupa la cuarta posición con 16 puntos tras conseguir cinco victorias y un empate y sufrir cuatro derrotas. Un equipo peligroso.

►Balonmano. El OAR Coruña abre el 2020 con la necesidad de volver a sumar en positivo. El equipo dirigido por Pablo Aguirregabiria encadena una racha de cinco derrotas seguidas. No gana desde el 16 de noviembre, cuando se impuso en su feudo al Seis do Nadal. Allí vuelve hoy para recibir al Luceros (San Francisco Javier, 19.00 horas), un equipo de la zona de arriba de la clasificación de Primera Estatal ya que es sexto con 14 puntos, 5 por encimo de los coruñeses, que tienen no obstante un cómodo margen con los puestos de descenso.