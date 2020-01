El CRAT vuelve al 'play off'

El CRAT vuelve a puestos de play off. El conjunto coruñés se impuso ayer el Complutense Cisneros por 41-24 e invirtió las posiciones con el equipo madrileño. Antes del partido eran quinto y cuarto y ahora son las de Arquitectura las que ocupan esa última plaza que da acceso, momentáneamente, a las semifinales de la lucha por el título. Las vigentes campeonas de la Liga Iberdrola se mantienen con opciones, a solo dos puntos de la tercera plaza que ocupa el Majadahonda, al que visitan en la próxima jornada.

El partido comenzó con igualdad, incluso durante un cuarto de hora el Cisneros estuvo por delante en el marcador (3-5). Las madrileñas dominaron en el juego abierto para contrarrestar la gran ventaja local en las fases estáticas. Una balanza nivelado que finalmente se decantó de lado local cuando el CRAT hizo crecer la diferencia con los ensayos de Mariana Romero, Kate Matau y Claudia Arranz antes del descanso (22-12).

Tras él, Victoria Meki hizo marca en dos ocasiones, ambas transformadas por una inspirada Alejandra Fernández, lo que dio ya una ventaja definitiva a las coruñesas (36-12). Si bien las madrileñas sabían que el encuentro ya no iba a ser suyo, tiraron de orgullo para luchar para que el CRAT no pudiese sumar el bonus ofensivo, clave en una liga tan igualada en la que entrar en el play off se está poniendo cada vez más caro. Con dos ensayos (36-24), maquillaron el resultado y dejaron el balance final de puntos en cuatro para las locales y cero para las visitantes. Joana Murray cerró el marcador con un ensayo final para el 41-24.