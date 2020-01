"Sí se puede pensar en la ACB: contratas Movistar y ves los partidos"

El Leyma Coruña finalizó una primera vuelta de notable en la cuarta plaza y Sergio García (San Sebastián, 1983) pasa revista y hace una valoración de lo pasado, pero también de lo que vendrá.

Primera vuelta excelente, pero con muchísimos contratiempos con Blackwell, la lesión de Di Nunno y fichaje de Pecius, la baja de Bulic...

Desde el principio sabíamos que íbamos a tener que esperar por Perris, que era el pívot que yo quería. Fue un contratiempo importante, como las lesiones de Xavier, de Di Nunno... no tuvimos mucha fortuna. Pero la pretemporada nos sirvió mucho, no de resultados, que no le doy ningún valor, sino de configuración del grupo. El balance es muy positivo.

¿Se lo creería después de perder contra Lleida en el debut?

Hicimos un partido realmente malo con el Lleida. Pero el segundo ya fue en San Sebastián e hicimos un partido realmente bueno y solo se nos fue en el último cuarto.

¿Fue clave ganar un par de partidos ajustados cuando el equipo todavía no funcionaba?

En las primeras jornadas nadie juega al nivel que se quiere. Pero sí que fue importante ganar esos partidos a nivel de confianza. Nos ayudaron a seguir creciendo como equipo y a creer en la idea de lo que estábamos haciendo.

¿Hay margen de mejora?

En todo. Defensivamente lo podemos hacer mejor. En el rebote podemos hacer más daño. Y ofensivamente vamos cogiendo automatismos.

Hay jugadores que todavía no han dado su mejor versión

Tenemos una plantilla con jugadores jóvenes y nuevos en la liga. Lógicamente, van dando altibajos. Los que tienen el rendimiento más estable son Jeff (Xavier), Augustas (Peciukevicius) y (Perris) Blackwell... por contra Green, Sean Smith, Pablo Ferreiro, Carlos Martínez, Abdou, incluso Gaizka Maiza, son muy jóvenes y lo natural es que vayan dando altibajos y confiamos que en que en la segunda vuelta sean capaces de hacer más partidos buenos.

En los partidos se le ve muy encima de Sean Smith

El baloncesto del que viene es absolutamente diferente a lo que hacemos nosotros. Las cosas que para él son normales, para nosotros no. Está en ese proceso de aprendizaje. Lo más importante es que tiene muy buena voluntad.

¿Cuál es la situación de Pablo Ferreiro y Carlos Martínez, dos jugadores de la casa pero que no cuentan con minutos?

Esto es baloncesto profesional. En el caso de Pablo, ha tenido protagonismo en partidos, como el de Huesca, pero hay otros dos bases por delante que lo están haciendo realmente bien. Su trabajo es estar preparado y esperar su momento. Y pasa exactamente lo mismo con Carlos. Me gustaría que los doce jugaran mucho, que todos se fueran contentos, pero esto no va de eso, sino de ganar. Y me toca elegir con quién tenemos más posibilidades.

¿Prefiere rotaciones cortas?

No, si tuviéramos quince y me dejaran jugar con quince, lo haría.

¿Bulic no se adaptó al equipo ni el equipo a él?

Tenía un rol inicial importante. No nos lo estaba dando. Probablemente él no se sentía cómodo con la forma en la que nosotros jugamos. Nosotros tampoco estábamos cómodos con su rendimiento en lo que queríamos hacer. Y llegamos a un acuerdo amistoso. Ahora tenemos a un jugador que se adapta mejor a las características del equipo.

¿Apuesta clara por el físico?

Por un tema económico no podemos acceder a los jugadores de más talento y nuestra idea fue buscar una forma en la que poder destacar y esa fue el físico. Queremos imponernos desde la defensa, desde el rebote, para poder correr.

No fue cuestión de gusto del entrenador, sino de necesidad

Fue buscar en qué podíamos destacar porque si no corríamos el riesgo de quedarnos en algo muy plano.

¿Con un equipo así se corre el riesgo de que si un día baja el listón, pasa lo que en Lugo?

Sí. El Breogán tiene ese talento que cuesta dinero y un nivel físico importante. Fue un día que nosotros no estábamos y nos pasaron por encima. Somos conscientes de que o vamos a muerte o no tenemos opciones. Si levantamos el pie del acelerador, nos trituran.

¿Qué espera de la segunda vuelta del campeonato?

Se igualará todo un poco más para todos. Va a ser muy difícil, incluso para Valladolid, repetir. Los que están abajo apretarán y sacarán resultados.. Nosotros nos marcamos estar entre los nueve primeros, ahora mismo lo estamos y hay que seguir peleando.

¿Se puede pensar en la ACB?

Sí, contratas Movistar y ves los partidos. Vamos a disfrutar. No sé dentro de 15 días dónde vamos a estar. A todo el mundo le ilusiona la ACB, pero es mejor estar tranquilos y luego ya se verá.

Van cuartos, ¿genera eso una presión añadida?

Lo que espero es que genere ilusión en la gente y cada vez venga más al pabellón. Ilusión por ver y disfrutar del equipo, del ambiente... si la gente quiere baloncesto, tiene que demostrarlo desde ya y venir más al Palacio.