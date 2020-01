Matogrande corona a Castro y Muíño

Ángel Castro y Beatriz Muíño abrieron con triunfo la nueva temporada del circuito Coruña Corre, que se estrenó ayer con la carrera del barrio de Matogrande con mil participantes entre todas las categorías. Con un recorrido de poco más de seis kilómetros y en una mañana con mucho frío,la ciudad demostró el auge de este tipo de pruebas populares.

En el caso de Ángel Castro, volvió a mostrarse más rápido que Abdelaziz Fatihi, el dominador del año pasado. El primero invirtió 21 minutos y 48 segundos en cubrir el trayecto con salida y meta frente al colegio Liceo La Paz. Medio minuto después llegó el hispanomarroquí con 22 minutos y 23 segundos. Tercero fue Cristian Muíño, con 22:48 como marca. También amplia fue la victoria de Beatriz Muíño. Ella realizó un tiempo de 28 minutos y 31 segundos. Le siguieron en meta Monse Solís (28:54) y Elena González (29:03).

Otros ganadores

Sara Prieto y David Fernández (sub 20); María Carregal y Adrián Bao (sub 23); Monse Solís y Ángel Castro (sénior); Beatriz Muió y José María Sánchez (máster 1); Noemí Moral y Rubén Liñares (máster 2); Elena González y Bruno García (máster 3); Dolores González y José Carlos Pereira (máster 4); Silvia Sánchez y Emilio Martínez (máster 5); Elisa Paz y Saúl Gómez (máster 6) y Sara Barreira y Domingo Álvarez fueron el resto de ganadores en las diferentes categorías.

En las pruebas de menores, Lucía Vázquez y Yago Ignacio García se impusieron en sub 18; Susana Amor y Juan Cañizo lo hicieron en sub 16; Irea Alén y Daniel Salgueiro fueron los vencedores en sub 14; Jimena Outes y Leo Sánchez se subieron a lo más alto del podio en sub 12 y en sub 10 los campeones fueron Nerea Souto y Hugo Oubel.

La próxima cita del circuito Coruña Corre será el 28 de marzo, la única prueba que se disputa en sábado y por la noche: la carrera de la Torre de Hércules. Antes, los runners tendrán otro compromiso importante con el asfalto de la ciudad en Coruña 21, el medio maratón que este año cambia de fecha y tendrá lugar el domingo 16 de febrero.