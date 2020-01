Los dieciséis de la Copa

Con el final de la primera vuelta en la OK Liga femenina „el de la masculina ya fue el diciembre„, ya se conocen los dieciséis equipos que del 19 al 22 de marzo disputarán en A Coruña la Copa del Rey y la Copa de la Reina „también habrá una Mini Copa para la categoría infantil„. En el Palacio de los Deportes de Riazor estarán presentes los dos vigentes campeones, el Barcelona y el Telecable Gijón, ambos con representación coruñesa con Ignacio Alabart y María Sanjurjo en sus filas, y otros aspirantes al trono como los propios anfitriones del Deportivo Liceo y el Palau, un equipo que como el verdiblanco firmó un inicio de competición de vértigo y que lidera la competición femenina. Los dieciséis, trece catalanes, un gallego, un asturiano y un madrileño „el Alcorcón„, estarán en el sorteo que se celebrará en el Concello coruñés el próximo día 30, cuando se conocerán tantos los emparejamientos de cuartos de final como el camino hacia el título.

La lista se completó el fin de semana. Precisamente fue el Alcorcón el último en sumarse a ella gracias a su victoria sobre el Las Rozas en el derbi madrileño. Así acompañará a Manlleu, Palau i Plegamans, Cerdanyola y Telecable Gijón, que serán cabezas de serie en el torneo; y a Voltregá, Bigues i Riells y Vilasana. Ocho candidatos para un solo título de la Copa del Reina.

En la Copa del Rey, los aspirantes ya se conocían desde el pasado mes de diciembre, cuando se cerró la primera vuelta de la OK Liga masculina. El Barcelona, el Deportivo Liceo, el Igualada y el Noia estarán en el bombo de los cabezas de serie. El Reus y el Caldes serán las patatas calientes para los cuartos de final en el segundo, que se completa con el Girona y la presencia del Calafell, que vivirá la primera participación copera de su historia.

Voltregá y Girona

Es la segunda vez que la Copa del Rey y la Copa de la Reina comparten escenario después de que el año pasado el formato se estrenase con éxito en Reus. Como curiosidad, ninguno de los equipos repetirá participación en una y en otra. En realidad, solo podían hacerlo el Voltregá y el Girona, que son los únicos que en la actualidad poseen representación en las dos máximas categorías nacionales. El año pasado también la tenía el Liceo, que hizo un triplete histórico con equipos en OK Liga, OK Liga femenina y OK Plata.