Casi sin margen de error

El CRAT sigue en su lucha por mantener su puesto de play off, donde tendrá que defender el título que conquistó el año pasado. Hay cinco contendientes y uno quedará fuera. Así que hasta final de la competición regular, cada partido será vital y más si es contra uno de esos rivales directos. Es el caso del duelo de mañana en Majadahonda (11.30 horas). Frente a frente, el equipo madrileño, tercer clasificado con 29 puntos, y el coruñés, cuarto con 27. Y por detrás, el Complutense Cisneros „que se enfrenta al Olímpico de Pozuelo„ apretando con 25. No hay espacio para la relajación. Por eso las de Arquitectura llevan dos semanas trabajando para tener cada vez menos puntos débiles. Cada vez queda menos „cinco jornadas„ y ya hay poco margen de error.

"No podemos perder comba", señala Jos Portos, que se ha hecho cargo de la plantilla junto a Gero Sabio mientras no regresa Helena Roca. Tal y como está la clasificación, "uno quedará fuera y todo lo que sea sumar, bienvenido sea y más contra un rival directo". El entrenador asegura que el equipo viajará con muchas ganas y después de una semana de parón en la competición que aprovecharon para trabajar las carencias observadas por el cuerpo técnico en los últimos partidos. "Perdimos muchos balones en los contactos. Habíamos mejorado, pero volvimos a cometer los mismos errores en el últimos partido" reconoce. Y otro punto a mejorar es la defensa: "No tenemos esa agresividad en defensa que fue lo que el año pasado las hizo campeonas".

Para Portos, la clave estará en esa defensa para después, cuando tengan el balón, imponer su poderío en ataque. "Aunque no será fácil porque Majadahonda tiene un equipo alegre y jugón", asegura. En el enfrentamiento previo de ambos de esta temporada, en A Coruña, hubo empate. "Pudimos haberlo ganado perfectamente", analiza el técnico, que recuerda que en ese duelo todavía no contaban con sus dos refuerzos neozelandeses. "Poco a poco han ido sumándose al proyecto y están más integradas, con mucha presencia en el juego. Son importantísimas para el equipo", destaca. En el último partido, Kate Matau, que destaca por su físico imponente, anotó tres ensayos. "Cuando hace uso de su fuerza en la melé es imparable", dice de ella y de Victoria Meki destaca que hace "el trabajo sucio de maravilla".

Dos campeones sin instalación

CRAT y Majadahonda tienen más cosas en común. Son los vigentes campeones de las ligas de XV y seven a pesar de no contar con las mejores condiciones para entrenar. El entrenador madrileño denunció esta semana en Twitter que su equipo tenía un rectángulo de 72 metros cuadrados, con césped artificial, para 35 jugadoras. "A nosotros por lo menos nos está respetando este año Elviña", suspira Portos, pendiente de si, como aparece reflejado en los presupuestos, se arreglan dos de los campos de las instalaciones de La Torre para el uso del rugby. "Hasta que no lo vea.. espero que lo hagan bien porque necesitamos que además sea con un césped especifico para que después pueda ser homologa", pide.