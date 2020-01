El CRAT pierde en Majadahonda y cae de los puestos de 'play off'

El CRAT perdió en un partido muy igualado en Majadahonda por 27-22, una derrota que le costó caer a la quinta plaza de la clasificación de División de Honor por la victoria del Complutense Cisneros y, por lo tanto, salir momentáneamente de la zona de play off, aunque con margen para regresar a ella porque quedan cuatro partidos por delante y habrá más duelos directos entre los cuatro de arriba. El próximo para las de Arquitectura será en casa la próxima semana contra el INEF, que si bien no opta acabar en la parte alta, este fin de semana ya dio muestras de su potencial al ser capaz de imponerse al hasta ayer líder Sanse. El sorprendente Sevilla toma el mando de la clasificación.

El partido entre Majadahonda y CRAT fue emocionante. Comenzó igualado, incluso con las coruñesas por delante, pero las locales fueron imponiéndose poco a poco hasta dominar claramente el marcador con un 20-7 que parecía definitivo. Fue entonces cuando llegaron los mejores minutos de las visitantes, que marcaron tres ensayos casi consecutivos, en 25 minutos, que dieron la vuelta al resultado y pasaron a dominar las gallegas por 20-22. Quedaban diez minutos de juego y todo por decidir, pero el CRAT parecía venir imparable de menos a más

Sin embargo, todo se alineó en contra de las coruñesas, que se quedaron en inferioridad numérica en una pesca de balón sin trascendencia, recibieron un ensayo y vieron frustradas sus esperanzas de remontada en el último suspiro cuando un toque de silbato sorpresivo truncó un ensayo que parecía cantado.

Gran partido no obstante del CRAT, que tendrá que trabajar muy duro para meterse en la zona de play off, pero que desde luego no tiene nada perdido a falta de cuatro jornadas y a tan solo dos puntos del objetivo.